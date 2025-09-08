На Сумщині помер місцевий блогер Тахтай, який розслідував корупцію на будівництва фортифікацій
Київ • УНН
У Ямполі на Сумщині помер місцевий блогер Олександр Тахтай, який розслідував корупційні схеми. Його тіло знайшли 5 вересня у власному помешканні, причина смерті встановлюється.
У селищі Ямпіль, що на Сумщині, помер місцевий блогер Олександр Тахтай, який розслідував корупційні схеми під час будівництва фортифікацій у регіоні. Про це повідомляє Інститут масової інформації, передає УНН.
У селищі Ямпіль (Сумська область) помер місцевий блогер Олександр Тахтай, його тіло знайшли 5 вересня у власному помешканні
Як розповіли ІМІ в прокуратурі, смерть попередньо могла настати з природних причин. Наразі тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
Водночас відкрито кримінальне провадження і триває розслідування.
Тахтай був відомий своєю активністю у Facebook, де публікував документи, фото та відео, а також власні роздуми на гострі соціальні теми, що стосувались здебільшого місцевих політиків, управлінців, а також силових структур
