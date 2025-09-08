$41.220.13
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
16:59 • 6966 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
15:42 • 13166 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану
8 вересня, 12:50
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та поранені
Ексклюзив
8 вересня, 12:10
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
8 вересня, 09:57
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів
Ексклюзив
8 вересня, 08:37
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
На Сумщині помер місцевий блогер Тахтай, який розслідував корупцію на будівництва фортифікацій

Київ • УНН

 • 36 перегляди

У Ямполі на Сумщині помер місцевий блогер Олександр Тахтай, який розслідував корупційні схеми. Його тіло знайшли 5 вересня у власному помешканні, причина смерті встановлюється.

На Сумщині помер місцевий блогер Тахтай, який розслідував корупцію на будівництва фортифікацій

У селищі Ямпіль, що на Сумщині, помер місцевий блогер Олександр Тахтай, який розслідував корупційні схеми під час будівництва фортифікацій у регіоні. Про це повідомляє Інститут масової інформації, передає УНН.

У селищі Ямпіль (Сумська область) помер місцевий блогер Олександр Тахтай, його тіло знайшли 5 вересня у власному помешканні 

- йдеться в повідомленні.

Як розповіли ІМІ в прокуратурі, смерть попередньо могла настати з природних причин. Наразі тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Водночас відкрито кримінальне провадження і триває розслідування.

Тахтай був відомий своєю активністю у Facebook, де публікував документи, фото та відео, а також власні роздуми на гострі соціальні теми, що стосувались здебільшого місцевих політиків, управлінців, а також силових структур 

- повідомляє ІМІ.

Нагадаємо

У ніч проти 7 вересня у Києві під час повітряної тривоги в укритті померла жінка.

Павло Башинський

