17:31 • 3986 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
16:59 • 7906 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
15:42 • 13707 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 15233 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 37107 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 12:10 • 23737 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
8 сентября, 09:57 • 25218 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 08:37 • 26142 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 26719 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 29786 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
На Сумщине умер местный блогер Тахтай, расследовавший коррупцию на строительстве фортификаций

Киев • УНН

 • 318 просмотра

В Ямполе на Сумщине умер местный блогер Александр Тахтай, расследовавший коррупционные схемы. Его тело нашли 5 сентября в собственном доме, причина смерти устанавливается.

На Сумщине умер местный блогер Тахтай, расследовавший коррупцию на строительстве фортификаций

В поселке Ямполь Сумской области скончался местный блогер Александр Тахтай, расследовавший коррупционные схемы при строительстве фортификаций в регионе. Об этом сообщает Институт массовой информации, передает УНН.

В поселке Ямполь (Сумская область) скончался местный блогер Александр Тахтай, его тело нашли 5 сентября в собственном доме 

- говорится в сообщении.

Как рассказали ИМИ в прокуратуре, смерть предварительно могла наступить по естественным причинам. Сейчас тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

В то же время открыто уголовное производство и продолжается расследование.

Тахтай был известен своей активностью в Facebook, где публиковал документы, фото и видео, а также собственные размышления на острые социальные темы, касавшиеся в основном местных политиков, управленцев, а также силовых структур 

- сообщает ИМИ.

Напомним

В ночь на 7 сентября в Киеве во время воздушной тревоги в укрытии умерла женщина.

Павел Башинский

ОбществоКриминал и ЧП
Сумская область
Киев