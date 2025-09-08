На Сумщине умер местный блогер Тахтай, расследовавший коррупцию на строительстве фортификаций
Киев • УНН
В Ямполе на Сумщине умер местный блогер Александр Тахтай, расследовавший коррупционные схемы. Его тело нашли 5 сентября в собственном доме, причина смерти устанавливается.
В поселке Ямполь Сумской области скончался местный блогер Александр Тахтай, расследовавший коррупционные схемы при строительстве фортификаций в регионе. Об этом сообщает Институт массовой информации, передает УНН.
В поселке Ямполь (Сумская область) скончался местный блогер Александр Тахтай, его тело нашли 5 сентября в собственном доме
Как рассказали ИМИ в прокуратуре, смерть предварительно могла наступить по естественным причинам. Сейчас тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.
В то же время открыто уголовное производство и продолжается расследование.
Тахтай был известен своей активностью в Facebook, где публиковал документы, фото и видео, а также собственные размышления на острые социальные темы, касавшиеся в основном местных политиков, управленцев, а также силовых структур
Напомним
