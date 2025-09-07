$41.350.00
01:43 • 3852 перегляди
Нічна атака на Київ: частково зруйновано багатоповерхівку, загинула людина, є постраждалі
6 вересня, 19:15 • 12001 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 36320 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 56968 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 52908 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 44453 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 50055 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 61576 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 35543 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 43042 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
Жінка померла в укритті Києва під час нічної атаки

Київ • УНН

 • 6 перегляди

У Києві під час повітряної тривоги в укритті померла літня жінка. Це сталося в Дарницькому районі під час нічної російської атаки на столицю.

Жінка померла в укритті Києва під час нічної атаки

У ніч проти 7 вересня у Києві під час повітряної тривоги в укритті померла жінка. Про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко, передає УНН.

За інформацією медиків, у Дарницькому районі в укритті померла літня жінка

- йдеться у дописі.

Нагадаємо, у ніч проти 7 вересня російські війська атакували Київ. Зафіксовано влучання та руйнування у Святошинському та Дарницькому районах, відомо про загиблу людину та 11 постраждалих, серед них вагітна жінка.

Володимир Зеленський повідомив, які гарантії готові надати Україні 26 країн06.09.25, 21:00 • 2514 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Віталій Кличко
Київ