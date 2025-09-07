Жінка померла в укритті Києва під час нічної атаки
Київ • УНН
У Києві під час повітряної тривоги в укритті померла літня жінка. Це сталося в Дарницькому районі під час нічної російської атаки на столицю.
У ніч проти 7 вересня у Києві під час повітряної тривоги в укритті померла жінка. Про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко, передає УНН.
За інформацією медиків, у Дарницькому районі в укритті померла літня жінка
Нагадаємо, у ніч проти 7 вересня російські війська атакували Київ. Зафіксовано влучання та руйнування у Святошинському та Дарницькому районах, відомо про загиблу людину та 11 постраждалих, серед них вагітна жінка.
Володимир Зеленський повідомив, які гарантії готові надати Україні 26 країн06.09.25, 21:00 • 2514 переглядiв