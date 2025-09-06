Володимир Зеленський повідомив, які гарантії готові надати Україні 26 країн

Гарантії безпеки для України, в яких погодилися брати участь 26 країн, включають захист на землі, в повітрі, на морі, у кіберпросторі, а також фінансування для армії. Про це у суботу, 6 вересня у вечірньому зверненні повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Коаліція охочих" – 35 країн, в гарантіях безпеки для України – 26 країн. Це змістовні речі на землі, в небі, на морі, також у кіберпросторі, також це фінансування для нашої армії - сказав Президент України.

"Найголовніше – це достатньо сильна українська армія, щоб точно була гарантована наша незалежність, суверенітет України. А отже, це зброя для армії, довгострокове фінансування для української армії. Багато з цих компонентів ми погодили з партнерами за основу", - додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо

26 країн висловили готовність відправити військові контингенти або підтримати їх для забезпечення миру в Україні. Ці сили не воюватимуть проти росії, а гарантуватимуть мир та надішлють стратегічний сигнал.

5 вересня Президент України оголосив про наявність плану гарантій безпеки з партнерами, який включає захист неба та моря. Після війни армія України буде переозброєна та модернізована.

Наступного тижня готуємось до "Рамштайну" та нових внесків партнерів у PURL - Президент України