Володимир Зеленський повідомив, які гарантії готові надати Україні 26 країн

Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 24678 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 43200 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 41635 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 38415 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 46574 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 56937 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 34510 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 42133 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 45821 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 37509 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
У Чернігові росіяни скинули з дрона пропагандистські листівки у вигляді 100-гривневих купюр6 вересня, 10:08 • 9114 перегляди
Зірвав прапор, порвав його та почав топтати ногами: у Кропивницькому затримали чоловіка 6 вересня, 11:52 • 4222 перегляди
Європа відчайдушно потребує допомоги США: Bloomberg розкрив "склабкі місця" європейської обороноздатності6 вересня, 12:19 • 7016 перегляди
В Україні планують скасувати акти виконаних робіт, законопроєкт уже в Раді - Свириденко13:14 • 4632 перегляди
Протест польських фермерів: рух вантажівок через пункт пропуску "Медика" відновили13:28 • 12073 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 43200 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 41635 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 56937 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 38836 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 62068 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Сі Цзіньпін
Іван Федоров
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Франція
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo18:22 • 1242 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 42951 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 95814 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 41011 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 45199 перегляди
Фейкові новини
MIM-104 Patriot
The Guardian
Facebook
E-6 Mercury

Володимир Зеленський повідомив, які гарантії готові надати Україні 26 країн

Київ • УНН

 • 94 перегляди

26 країн погодилися надавати Україні гарантії безпеки, що охоплюють захист на землі, в повітрі, на морі, у кіберпросторі та фінансування армії. Ці домовленості є основою для сильної української армії та гарантії незалежності.

Володимир Зеленський повідомив, які гарантії готові надати Україні 26 країн

Гарантії безпеки для України, в яких погодилися брати участь 26 країн, включають захист на землі, в повітрі, на морі, у кіберпросторі, а також фінансування для армії. Про це у суботу, 6 вересня у вечірньому зверненні повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.  

Коаліція охочих" – 35 країн, в гарантіях безпеки для України – 26 країн. Це змістовні речі на землі, в небі, на морі, також у кіберпросторі, також це фінансування для нашої армії

- сказав Президент України.

"Найголовніше – це достатньо сильна українська армія, щоб точно була гарантована наша незалежність, суверенітет України. А отже, це зброя для армії, довгострокове фінансування для української армії. Багато з цих компонентів ми погодили з партнерами за основу", - додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо

26 країн висловили готовність відправити військові контингенти або підтримати їх для забезпечення миру в Україні. Ці сили не воюватимуть проти росії, а гарантуватимуть мир та надішлють стратегічний сигнал.

5 вересня Президент України оголосив про наявність плану гарантій безпеки з партнерами, який включає захист неба та моря. Після війни армія України буде переозброєна та модернізована.

Наступного тижня готуємось до "Рамштайну" та нових внесків партнерів у PURL - Президент України06.09.25, 20:34 • 502 перегляди

Віта Зеленецька

"Коаліція охочих"
Володимир Зеленський
Україна