6 сентября, 12:37 • 24810 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
6 сентября, 10:49 • 43670 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 41931 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 38574 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 46702 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
5 сентября, 15:10 • 57074 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 34539 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
5 сентября, 08:58 • 42153 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 45841 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
5 сентября, 08:19 • 37515 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 10:49 • 43669 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запреты
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 15:10 • 57074 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы
Владимир Зеленский сообщил, какие гарантии готовы предоставить Украине 26 стран

Киев • УНН

 • 268 просмотра

26 стран согласились предоставлять Украине гарантии безопасности, охватывающие защиту на земле, в воздухе, на море, в киберпространстве и финансирование армии. Эти договоренности являются основой для сильной украинской армии и гарантии независимости.

Гарантии безопасности для Украины, в которых согласились участвовать 26 стран, включают защиту на земле, в воздухе, на море, в киберпространстве, а также финансирование для армии. Об этом в субботу, 6 сентября в вечернем обращении сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.  

Коалиция желающих" – 35 стран, в гарантиях безопасности для Украины – 26 стран. Это содержательные вещи на земле, в небе, на море, также в киберпространстве, также это финансирование для нашей армии

- сказал Президент Украины.

"Самое главное – это достаточно сильная украинская армия, чтобы точно была гарантирована наша независимость, суверенитет Украины. А значит, это оружие для армии, долгосрочное финансирование для украинской армии. Многие из этих компонентов мы согласовали с партнерами за основу", - добавил Владимир Зеленский.

26 стран выразили готовность отправить военные контингенты или поддержать их для обеспечения мира в Украине. Эти силы не будут воевать против России, а будут гарантировать мир и пошлют стратегический сигнал.

5 сентября Президент Украины объявил о наличии плана гарантий безопасности с партнерами, который включает защиту неба и моря. После войны армия Украины будет перевооружена и модернизирована.

Вита Зеленецкая

