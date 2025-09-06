Владимир Зеленский сообщил, какие гарантии готовы предоставить Украине 26 стран

Гарантии безопасности для Украины, в которых согласились участвовать 26 стран, включают защиту на земле, в воздухе, на море, в киберпространстве, а также финансирование для армии. Об этом в субботу, 6 сентября в вечернем обращении сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Коалиция желающих" – 35 стран, в гарантиях безопасности для Украины – 26 стран. Это содержательные вещи на земле, в небе, на море, также в киберпространстве, также это финансирование для нашей армии - сказал Президент Украины.

"Самое главное – это достаточно сильная украинская армия, чтобы точно была гарантирована наша независимость, суверенитет Украины. А значит, это оружие для армии, долгосрочное финансирование для украинской армии. Многие из этих компонентов мы согласовали с партнерами за основу", - добавил Владимир Зеленский.

Напомним

26 стран выразили готовность отправить военные контингенты или поддержать их для обеспечения мира в Украине. Эти силы не будут воевать против России, а будут гарантировать мир и пошлют стратегический сигнал.

5 сентября Президент Украины объявил о наличии плана гарантий безопасности с партнерами, который включает защиту неба и моря. После войны армия Украины будет перевооружена и модернизирована.

