Женщина умерла в укрытии Киева во время ночной атаки
Киев • УНН
В Киеве во время воздушной тревоги в укрытии умерла пожилая женщина. Это произошло в Дарницком районе во время ночной российской атаки на столицу.
В ночь на 7 сентября в Киеве во время воздушной тревоги в укрытии умерла женщина. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, передает УНН.
По информации медиков, в Дарницком районе в укрытии умерла пожилая женщина
Напомним, в ночь на 7 сентября российские войска атаковали Киев. Зафиксированы попадания и разрушения в Святошинском и Дарницком районах, известно о погибшем человеке и 11 пострадавших, среди них беременная женщина.
Владимир Зеленский сообщил, какие гарантии готовы предоставить Украине 26 стран06.09.25, 21:00 • 2546 просмотров