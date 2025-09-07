$41.350.00
01:43 • 4790 просмотра
Ночная атака на Киев: частично разрушена многоэтажка, погиб человек, есть пострадавшие
6 сентября, 19:15 • 12794 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 36669 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 57459 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 53299 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 44558 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 50143 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 61741 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 35574 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 43059 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
Женщина умерла в укрытии Киева во время ночной атаки

Киев • УНН

 • 1254 просмотра

В Киеве во время воздушной тревоги в укрытии умерла пожилая женщина. Это произошло в Дарницком районе во время ночной российской атаки на столицу.

Женщина умерла в укрытии Киева во время ночной атаки

В ночь на 7 сентября в Киеве во время воздушной тревоги в укрытии умерла женщина. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, передает УНН.

По информации медиков, в Дарницком районе в укрытии умерла пожилая женщина

- говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 7 сентября российские войска атаковали Киев. Зафиксированы попадания и разрушения в Святошинском и Дарницком районах, известно о погибшем человеке и 11 пострадавших, среди них беременная женщина.

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Виталий Кличко
Киев