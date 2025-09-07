Женщина умерла в укрытии Киева во время ночной атаки

В ночь на 7 сентября в Киеве во время воздушной тревоги в укрытии умерла женщина. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, передает УНН.

По информации медиков, в Дарницком районе в укрытии умерла пожилая женщина - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 7 сентября российские войска атаковали Киев. Зафиксированы попадания и разрушения в Святошинском и Дарницком районах, известно о погибшем человеке и 11 пострадавших, среди них беременная женщина.

