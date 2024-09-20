На створення теплиць та садів видано вже 1 млрд грн грантів: Шмигаль про результати підтримки аграріїв

Протягом 2024 року аграріям видано пільгових кредитів на 31,5 млрд грн та розподілено понад 1 млрд грн грантів для створення нових садів та теплиць. Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Від початку року видано 31,5 млрд грн доступних кредитів за програмою "5-7-9" для майже 6,5 тис. господарств. Маємо також позитивні новини щодо грантової програми єРобота. Видано вже більш ніж 1 млрд грн безповоротних грантів на висадку нових садів і на створення теплиць