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На створення теплиць та садів видано вже 1 млрд грн грантів: Шмигаль про результати підтримки аграріїв

На створення теплиць та садів видано вже 1 млрд грн грантів: Шмигаль про результати підтримки аграріїв

Київ • УНН

 • 38412 перегляди

Прем'єр-міністр Шмигаль повідомив про видачу 31,5 млрд грн пільгових кредитів та 1 млрд грн грантів аграріям у 2024 році. Діють програми підтримки, включаючи компенсацію за техніку та знижки на перевезення.

Протягом 2024 року аграріям видано пільгових кредитів на 31,5 млрд грн та розподілено понад 1 млрд грн грантів для створення нових садів та теплиць. Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Від початку року видано 31,5 млрд грн доступних кредитів за програмою "5-7-9" для майже 6,5 тис. господарств. Маємо також позитивні новини щодо грантової програми єРобота. Видано вже більш ніж 1 млрд грн безповоротних грантів на висадку нових садів і на створення теплиць

- розповів Шмигаль.

За його словами, держава виплачує 8 тисяч гривень безповоротної допомоги за кожен гектар для фермерів, які обробляють до 120 гектарів.

Працює 30% знижка від "Укрзалізниці" на перевезення залізницею експортної сільгосппродукції з прифронтових територій. Працює програма компенсації аграріям за купівлю сільгосптехніки українського виробництва. За перші 4 місяці роботи цієї програми придбано вже понад 850 одиниць техніки на більш ніж 900 млн грн. Держава компенсувала 153 млн грн

- розповів він.

Прем’єр додав, що уряд вже має заявки на розмінування майже 5 тисяч ділянок загальною площею понад 21 тис. гектарів. 

Нагадаємо 

За перший тиждень на отримання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення бюджетних коштів з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь в Державному аграрному реєстрі заявки подали 1 416 агровиробників.  

Уряд пропонує збільшити оборонний бюджет на 65% у 2025 році20.09.24, 14:47 • 13416 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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