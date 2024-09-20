На створення теплиць та садів видано вже 1 млрд грн грантів: Шмигаль про результати підтримки аграріїв
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Шмигаль повідомив про видачу 31,5 млрд грн пільгових кредитів та 1 млрд грн грантів аграріям у 2024 році. Діють програми підтримки, включаючи компенсацію за техніку та знижки на перевезення.
Протягом 2024 року аграріям видано пільгових кредитів на 31,5 млрд грн та розподілено понад 1 млрд грн грантів для створення нових садів та теплиць. Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
Від початку року видано 31,5 млрд грн доступних кредитів за програмою "5-7-9" для майже 6,5 тис. господарств. Маємо також позитивні новини щодо грантової програми єРобота. Видано вже більш ніж 1 млрд грн безповоротних грантів на висадку нових садів і на створення теплиць
За його словами, держава виплачує 8 тисяч гривень безповоротної допомоги за кожен гектар для фермерів, які обробляють до 120 гектарів.
Працює 30% знижка від "Укрзалізниці" на перевезення залізницею експортної сільгосппродукції з прифронтових територій. Працює програма компенсації аграріям за купівлю сільгосптехніки українського виробництва. За перші 4 місяці роботи цієї програми придбано вже понад 850 одиниць техніки на більш ніж 900 млн грн. Держава компенсувала 153 млн грн
Прем’єр додав, що уряд вже має заявки на розмінування майже 5 тисяч ділянок загальною площею понад 21 тис. гектарів.
Нагадаємо
За перший тиждень на отримання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення бюджетних коштів з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь в Державному аграрному реєстрі заявки подали 1 416 агровиробників.
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