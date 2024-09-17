Протягом тижня аграрії подали 1 416 заявок на отримання держпідтримки

За перший тиждень на отримання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення бюджетних коштів з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь в Державному аграрному реєстрі заявки подали 1 416 агровиробників. Про це УНН пише з посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства.

Деталі

Загальна сума, на яку подані заявки, складає більш ніж 923,6 млн грн.

Зокрема, з територій можливих бойових дій заявки подали 1 237 агровиробників. Це аграрії з Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської, Херсонської, Харківської, Запорізької, Чернігівської та Сумської областей.

З території активних бойових дій та активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, надійшло 179 заявок від аграріїв Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської, Херсонської, Харківської, Запорізької, Чернігівської та Сумської областей.

Від аграріїв Луганської області не надійшло жодної заявки.

Нагадаємо

З 10 вересня 2024 року в Державному аграрному реєстрі триває прийом заявок на отримання державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників. Кошти можуть отримати аграрії, які перебувають на територіях можливих бойових дій або території активних бойових дій, та активних бойових дій на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси.

Держава компенсує аграріям витрати на розмінування: у бюджеті закладено 3 млрд грн