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Протягом тижня аграрії подали 1 416 заявок на отримання держпідтримки

Протягом тижня аграрії подали 1 416 заявок на отримання держпідтримки

Київ • УНН

 • 26938 перегляди

За перший тиждень зі старту прийому заявок 1416 агровиробників подали заявки на отримання держпідтримки на суму понад 923,6 млн грн. Більшість заявок надійшло з територій можливих бойових дій та активних бойових дій.

За перший тиждень на отримання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення бюджетних коштів з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь в Державному аграрному реєстрі заявки подали 1 416 агровиробників. Про це УНН пише з посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства.

Деталі

Загальна сума, на яку подані заявки, складає більш ніж 923,6 млн грн.

Зокрема, з територій можливих бойових дій заявки подали 1 237 агровиробників. Це аграрії з Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської, Херсонської, Харківської, Запорізької, Чернігівської та Сумської областей.

З території активних бойових дій та активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, надійшло 179 заявок від аграріїв Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської, Херсонської, Харківської, Запорізької, Чернігівської та Сумської областей.

Від аграріїв Луганської області не надійшло жодної заявки.

Нагадаємо

З 10 вересня 2024 року в Державному аграрному реєстрі триває прийом заявок на отримання державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників. Кошти можуть отримати аграрії, які перебувають на територіях можливих бойових дій або території активних бойових дій, та активних бойових дій на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси.

Держава компенсує аграріям витрати на розмінування: у бюджеті закладено 3 млрд грн13.09.24, 14:33 • 22356 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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