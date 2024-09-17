В течение недели аграрии подали 1 416 заявок на получение господдержки

За первую неделю на получение средств, предусмотренных в государственном бюджете для государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей путем выделения бюджетных средств из расчета на единицу обрабатываемых угодий в Государственном аграрном реестре заявки подали 1 416 агропроизводителей. Об этом УНН пишет со ссылкой на Министерство аграрной политики и продовольствия.

Детали

Общая сумма, на которую поданы заявки, составляет более чем 923,6 млн грн.

В частности, с территорий возможных боевых действий заявки подали 1 237 агропроизводителей. Это аграрии из Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Черниговской и Сумской областей.

С территории активных боевых действий и активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы, поступило 179 заявок от аграриев Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Черниговской и Сумской областей.

От аграриев Луганской области не поступило ни одной заявки.

Напомним

С 10 сентября 2024 года в Государственном аграрном реестре продолжается прием заявок на получение государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. Средства могут получить аграрии, которые находятся на территориях возможных боевых действий или территории активных боевых действий, и активных боевых действий на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы.

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