В течение недели аграрии подали 1 416 заявок на получение господдержки
Киев • УНН
За первую неделю со старта приема заявок 1416 агропроизводителей подали заявки на получение господдержки на сумму более 923,6 млн грн. Большинство заявок поступило с территорий возможных боевых действий и активных боевых действий.
За первую неделю на получение средств, предусмотренных в государственном бюджете для государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей путем выделения бюджетных средств из расчета на единицу обрабатываемых угодий в Государственном аграрном реестре заявки подали 1 416 агропроизводителей. Об этом УНН пишет со ссылкой на Министерство аграрной политики и продовольствия.
Детали
Общая сумма, на которую поданы заявки, составляет более чем 923,6 млн грн.
В частности, с территорий возможных боевых действий заявки подали 1 237 агропроизводителей. Это аграрии из Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Черниговской и Сумской областей.
С территории активных боевых действий и активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы, поступило 179 заявок от аграриев Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Черниговской и Сумской областей.
От аграриев Луганской области не поступило ни одной заявки.
Напомним
С 10 сентября 2024 года в Государственном аграрном реестре продолжается прием заявок на получение государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. Средства могут получить аграрии, которые находятся на территориях возможных боевых действий или территории активных боевых действий, и активных боевых действий на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы.
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