На создание теплиц и садов выдано уже 1 млрд грн грантов: Шмыгаль о результатах поддержки аграриев

В течение 2024 года аграриям выдано льготных кредитов на 31,5 млрд грн и распределено более 1 млрд грн грантов для создания новых садов и теплиц. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

С начала года выдано 31,5 млрд грн доступных кредитов по программе "5-7-9" для почти 6,5 тыс. хозяйств. Есть также положительные новости по грантовой программе еРобота. Выдано уже более 1 млрд грн безвозвратных грантов на высадку новых садов и на создание теплиц - рассказал Шмыгаль.

По его словам, государство выплачивает 8 тысяч гривен безвозвратной помощи за каждый гектар для фермеров, которые обрабатывают до 120 гектаров.

Работает 30% скидка от "Укрзализныци" на перевозку по железной дороге экспортной сельхозпродукции с прифронтовых территорий. Работает программа компенсации аграриям за покупку сельхозтехники украинского производства. За первые 4 месяца работы этой программы приобретено уже более 850 единиц техники на более чем 900 млн грн. Государство компенсировало 153 млн грн - рассказал он.

Премьер добавил, что правительство уже имеет заявки на разминирование почти 5 тысяч участков общей площадью более 21 тыс. гектаров.

Напомним

За первую неделю на получение средств, предусмотренных в государственном бюджете для государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей путем выделения бюджетных средств из расчета на единицу обрабатываемых угодий в Государственном аграрном реестре заявки подали 1 416 агропроизводителей.

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