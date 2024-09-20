На создание теплиц и садов выдано уже 1 млрд грн грантов: Шмыгаль о результатах поддержки аграриев
Киев • УНН
Премьер-министр Шмыгаль сообщил о выдаче 31,5 млрд грн льготных кредитов и 1 млрд грн грантов аграриям в 2024 году. Действуют программы поддержки, включая компенсацию за технику и скидки на перевозки.
В течение 2024 года аграриям выдано льготных кредитов на 31,5 млрд грн и распределено более 1 млрд грн грантов для создания новых садов и теплиц. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
С начала года выдано 31,5 млрд грн доступных кредитов по программе "5-7-9" для почти 6,5 тыс. хозяйств. Есть также положительные новости по грантовой программе еРобота. Выдано уже более 1 млрд грн безвозвратных грантов на высадку новых садов и на создание теплиц
По его словам, государство выплачивает 8 тысяч гривен безвозвратной помощи за каждый гектар для фермеров, которые обрабатывают до 120 гектаров.
Работает 30% скидка от "Укрзализныци" на перевозку по железной дороге экспортной сельхозпродукции с прифронтовых территорий. Работает программа компенсации аграриям за покупку сельхозтехники украинского производства. За первые 4 месяца работы этой программы приобретено уже более 850 единиц техники на более чем 900 млн грн. Государство компенсировало 153 млн грн
Премьер добавил, что правительство уже имеет заявки на разминирование почти 5 тысяч участков общей площадью более 21 тыс. гектаров.
Напомним
За первую неделю на получение средств, предусмотренных в государственном бюджете для государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей путем выделения бюджетных средств из расчета на единицу обрабатываемых угодий в Государственном аграрном реестре заявки подали 1 416 агропроизводителей.
Уряд пропонує збільшити оборонний бюджет на 65% у 2025 році20 сентября 2024, 11:47 • 6793 просмотра