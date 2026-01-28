На столичному Хрещатику сталася бійка між двома компаніями: троє чоловіків отримали підозру

У центрі Києва група чоловіків влаштувала бійку біля станції метро "Хрещатик" з іншою компанією після відпочинку у закладі напередодні ввечері, поліцейські повідомили про підозру трьом особам, повідомили у ГУНП в Києві, пише УНН.

Деталі

Подія сталася ввечері на столичному Хрещатику біля однойменної станції метро.

"Зловмисники, перебуваючи напідпитку, після відпочинку в закладі вийшли на вулицю та почали чіплятись до компанії, яка знаходилась неподалік. Згодом порушники спровокували сутичку, яку припинили поліцейські, що несли службу у центральній частині міста", - ідеться у повідомленні.

Правоохоронці, як вказано, доставили всіх учасників конфлікту до Печерського управління поліції для з’ясування обставин інциденту.

"У подальшому слідчі затримали трьох молодиків віком від 20 до 22 років у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили їм про підозру у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України)", - зазначили у поліції.

Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

