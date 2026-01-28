$42.960.17
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йдеVideo
Ексклюзив
08:19 • 2744 перегляди
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
03:48 • 13573 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43 • 34241 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 50246 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 39750 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 58039 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 31074 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 57560 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39 • 25625 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
На столичному Хрещатику сталася бійка між двома компаніями: троє чоловіків отримали підозру

Київ • УНН

 • 18 перегляди

У Києві біля станції метро "Хрещатик" сталася бійка між двома компаніями. Поліція затримала трьох молодиків віком 20-22 роки та повідомила їм про підозру.

На столичному Хрещатику сталася бійка між двома компаніями: троє чоловіків отримали підозру

У центрі Києва група чоловіків влаштувала бійку біля станції метро "Хрещатик" з іншою компанією після відпочинку у закладі напередодні ввечері, поліцейські повідомили про підозру трьом особам, повідомили у ГУНП в Києві, пише УНН.

Деталі

Подія сталася ввечері на столичному Хрещатику біля однойменної станції метро.

"Зловмисники, перебуваючи напідпитку, після відпочинку в закладі вийшли на вулицю та почали чіплятись до компанії, яка знаходилась неподалік. Згодом порушники спровокували сутичку, яку припинили поліцейські, що несли службу у центральній частині міста", - ідеться у повідомленні.

Правоохоронці, як вказано, доставили всіх учасників конфлікту до Печерського управління поліції для з’ясування обставин інциденту.

"У подальшому слідчі затримали трьох молодиків віком від 20 до 22 років у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили їм про підозру у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України)", - зазначили у поліції.

Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Юлія Шрамко

