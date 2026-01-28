$42.960.17
Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идетVideo
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
На столичном Крещатике произошла драка между двумя компаниями: трое мужчин получили подозрение

Киев • УНН

 • 12 просмотра

В Киеве возле станции метро "Крещатик" произошла драка между двумя компаниями. Полиция задержала троих молодых людей в возрасте 20-22 лет и сообщила им о подозрении.

В центре Киева группа мужчин устроила драку возле станции метро "Крещатик" с другой компанией после отдыха в заведении накануне вечером, полицейские сообщили о подозрении трем лицам, сообщили в ГУНП в Киеве, пишет УНН.

Подробности

Событие произошло вечером на столичном Крещатике возле одноименной станции метро.

"Злоумышленники, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после отдыха в заведении вышли на улицу и начали приставать к компании, которая находилась неподалеку. Впоследствии нарушители спровоцировали стычку, которую прекратили полицейские, несшие службу в центральной части города", - говорится в сообщении.

Правоохранители, как указано, доставили всех участников конфликта в Печерское управление полиции для выяснения обстоятельств инцидента.

"В дальнейшем следователи задержали трех молодых людей в возрасте от 20 до 22 лет в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили им о подозрении в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшемся особой дерзостью, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины)", - отметили в полиции.

Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Юлия Шрамко

