На столичном Крещатике произошла драка между двумя компаниями: трое мужчин получили подозрение
Киев • УНН
В Киеве возле станции метро "Крещатик" произошла драка между двумя компаниями. Полиция задержала троих молодых людей в возрасте 20-22 лет и сообщила им о подозрении.
В центре Киева группа мужчин устроила драку возле станции метро "Крещатик" с другой компанией после отдыха в заведении накануне вечером, полицейские сообщили о подозрении трем лицам, сообщили в ГУНП в Киеве, пишет УНН.
Подробности
Событие произошло вечером на столичном Крещатике возле одноименной станции метро.
"Злоумышленники, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после отдыха в заведении вышли на улицу и начали приставать к компании, которая находилась неподалеку. Впоследствии нарушители спровоцировали стычку, которую прекратили полицейские, несшие службу в центральной части города", - говорится в сообщении.
Правоохранители, как указано, доставили всех участников конфликта в Печерское управление полиции для выяснения обстоятельств инцидента.
"В дальнейшем следователи задержали трех молодых людей в возрасте от 20 до 22 лет в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили им о подозрении в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшемся особой дерзостью, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины)", - отметили в полиции.
Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.
