На столичній Кільцевій дорозі маршрутку відкинуло на вантажівку після зіткнення з фурою, є постраждалі
Київ • УНН
На Кільцевій дорозі у Києві вантажівка Volvo зіткнулася з маршруткою "Богдан", яку відкинуло на вантажівку Ford. Четверо людей, включаючи водія маршрутки та трьох пасажирок, госпіталізовані з травмами.
На столичній Кільцевій дорозі вантажівка зіткнулася з маршруткою, яку від удару відкинуло на іншу вантажівку, щонайменше четверо людей постраждали, поліція встановлює деталі автотрощі, повідомили у ГУНП в Києві, пише УНН.
Деталі
ДТП сталася сьогодні близько 12:30.
"Попередньо встановлено, що 59-річний керманич вантажівки Volvo не вибрав безпечну швидкість та допустив зіткнення із маршрутним автобусом "Богдан", який рухався у попутному напрямку.
Від удару автобус у некерованому стані зіткнувся із вантажним автомобілем Ford, який в цей момент здійснював поворот на прилеглу територію", - повідомили у поліції.
За даними поліції, "внаслідок ДТП 65-річний водій маршрутки, а також троє його пасажирок - 41, 44 та 49 років, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані".
На місці продовжують працювати слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку та патрульні поліцейські. Механізм та обставини автопригоди встановлюються.
