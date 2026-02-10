На столичній Кільцевій дорозі маршрутку відкинуло на вантажівку після зіткнення з фурою, є постраждалі

$43.030.02
Ексклюзив
13:08 • 3780 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
12:47 • 9354 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
12:43 • 8270 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
12:23 • 12919 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
09:19 • 14551 перегляди
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01 • 25631 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 34420 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 30610 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 27841 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 23265 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Популярнi новини
Японія приєднається до ініціативи НАТО PURL для підтримки України озброєнням10 лютого, 04:59 • 22646 перегляди
Адміністрація Трампа скасовує ключову політику обмеження викидів у межах масштабного перегляду екологічних норм10 лютого, 05:20 • 12097 перегляди
Генштаб оновив дані про втрати рф: за добу ліквідовано майже тисячу окупантів та 33 артсистемиPhoto10 лютого, 06:01 • 16595 перегляди
Молотком і сокирою вбив п'ятьох людей у місці проживання переселенців: на Рівненщині затримали 72-річного чоловікаPhotoVideo10 лютого, 08:49 • 16401 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки12:05 • 9864 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto13:55 • 2134 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Ексклюзив
12:23 • 12908 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки12:05 • 10004 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 33733 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 41833 перегляди
УНН Lite
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 17197 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 18883 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 18975 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 45174 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 47114 перегляди
На столичній Кільцевій дорозі маршрутку відкинуло на вантажівку після зіткнення з фурою, є постраждалі

Київ • УНН

 • 124 перегляди

На Кільцевій дорозі у Києві вантажівка Volvo зіткнулася з маршруткою "Богдан", яку відкинуло на вантажівку Ford. Четверо людей, включаючи водія маршрутки та трьох пасажирок, госпіталізовані з травмами.

На столичній Кільцевій дорозі маршрутку відкинуло на вантажівку після зіткнення з фурою, є постраждалі

На столичній Кільцевій дорозі вантажівка зіткнулася з маршруткою, яку від удару відкинуло на іншу вантажівку, щонайменше четверо людей постраждали, поліція встановлює деталі автотрощі, повідомили у ГУНП в Києві, пише УНН.

Деталі

ДТП сталася сьогодні близько 12:30.

"Попередньо встановлено, що 59-річний керманич вантажівки Volvo не вибрав безпечну швидкість та допустив зіткнення із маршрутним автобусом "Богдан", який рухався у попутному напрямку.

Від удару автобус у некерованому стані зіткнувся із вантажним автомобілем Ford, який в цей момент здійснював поворот на прилеглу територію", - повідомили у поліції.

За даними поліції, "внаслідок ДТП 65-річний водій маршрутки, а також троє його пасажирок - 41, 44 та 49 років, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані".

На місці продовжують працювати слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку та патрульні поліцейські. Механізм та обставини автопригоди встановлюються.

У Кривому Розі сталася ДТП за участю судді: водійка на BMW збила 11-річного хлопчика на переході10.02.26, 10:26 • 3978 переглядiв

Юлія Шрамко

