Эксклюзив
13:08 • 4378 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
12:47 • 10451 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
12:43 • 9318 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
12:23 • 13779 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
09:19 • 14876 просмотра
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
9 февраля, 22:01 • 25784 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 34558 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32 • 30628 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49 • 27860 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
9 февраля, 18:25 • 23298 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

На столичной Кольцевой дороге маршрутку отбросило на грузовик после столкновения с фурой, есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 586 просмотра

На Кольцевой дороге в Киеве грузовик Volvo столкнулся с маршруткой "Богдан", которую отбросило на грузовик Ford. Четыре человека, включая водителя маршрутки и трех пассажирок, госпитализированы с травмами.

На столичной Кольцевой дороге маршрутку отбросило на грузовик после столкновения с фурой, есть пострадавшие

На столичной Кольцевой дороге грузовик столкнулся с маршруткой, которую от удара отбросило на другой грузовик, по меньшей мере четыре человека пострадали, полиция устанавливает детали автокатастрофы, сообщили в ГУНП в Киеве, пишет УНН.

Детали

ДТП произошло сегодня около 12:30.

"Предварительно установлено, что 59-летний водитель грузовика Volvo не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение с маршрутным автобусом "Богдан", который двигался в попутном направлении.

От удара автобус в неуправляемом состоянии столкнулся с грузовым автомобилем Ford, который в этот момент осуществлял поворот на прилегающую территорию", - сообщили в полиции.

По данным полиции, "в результате ДТП 65-летний водитель маршрутки, а также трое его пассажирок - 41, 44 и 49 лет, получили телесные повреждения и были госпитализированы".

На месте продолжают работать следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного главка и патрульные полицейские. Механизм и обстоятельства автопроисшествия устанавливаются.

Юлия Шрамко

