На столичной Кольцевой дороге маршрутку отбросило на грузовик после столкновения с фурой, есть пострадавшие
Киев • УНН
На Кольцевой дороге в Киеве грузовик Volvo столкнулся с маршруткой "Богдан", которую отбросило на грузовик Ford. Четыре человека, включая водителя маршрутки и трех пассажирок, госпитализированы с травмами.
На столичной Кольцевой дороге грузовик столкнулся с маршруткой, которую от удара отбросило на другой грузовик, по меньшей мере четыре человека пострадали, полиция устанавливает детали автокатастрофы, сообщили в ГУНП в Киеве, пишет УНН.
Детали
ДТП произошло сегодня около 12:30.
"Предварительно установлено, что 59-летний водитель грузовика Volvo не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение с маршрутным автобусом "Богдан", который двигался в попутном направлении.
От удара автобус в неуправляемом состоянии столкнулся с грузовым автомобилем Ford, который в этот момент осуществлял поворот на прилегающую территорию", - сообщили в полиции.
По данным полиции, "в результате ДТП 65-летний водитель маршрутки, а также трое его пассажирок - 41, 44 и 49 лет, получили телесные повреждения и были госпитализированы".
На месте продолжают работать следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного главка и патрульные полицейские. Механизм и обстоятельства автопроисшествия устанавливаются.
