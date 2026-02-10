На столичной Кольцевой дороге маршрутку отбросило на грузовик после столкновения с фурой, есть пострадавшие

На столичной Кольцевой дороге грузовик столкнулся с маршруткой, которую от удара отбросило на другой грузовик, по меньшей мере четыре человека пострадали, полиция устанавливает детали автокатастрофы, сообщили в ГУНП в Киеве, пишет УНН.

Детали

ДТП произошло сегодня около 12:30.

"Предварительно установлено, что 59-летний водитель грузовика Volvo не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение с маршрутным автобусом "Богдан", который двигался в попутном направлении.

От удара автобус в неуправляемом состоянии столкнулся с грузовым автомобилем Ford, который в этот момент осуществлял поворот на прилегающую территорию", - сообщили в полиции.

По данным полиции, "в результате ДТП 65-летний водитель маршрутки, а также трое его пассажирок - 41, 44 и 49 лет, получили телесные повреждения и были госпитализированы".

На месте продолжают работать следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного главка и патрульные полицейские. Механизм и обстоятельства автопроисшествия устанавливаются.

