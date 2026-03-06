$43.810.09
На Словʼянському напрямку росіяни активно застосовують аналоги українських "Вампірів"

Київ • УНН

 • 2878 перегляди

російські війська нарощують застосування важких ударних безпілотників на Слов'янському напрямку, використовуючи аналоги українських "Вампірів". 81 окрема аеромобільна бригада повідомляє про активність ворожих засобів ураження та спроби проникнення в район оборони.

На Словʼянському напрямку росіяни активно застосовують аналоги українських "Вампірів"

Російські війська нарощують застосування важких ударних безпілотників на Словʼянському напрямку. Про це повідомляє 81 окрема аеромобільна Слобожанська бригада Десантно-штурмових військ Збройних сил України, пише УНН.

На Словʼянському напрямку противник почав активно застосовувати аналоги українських "Вампірів": оновлення тактики ворога у районі відповідальності 81 бригади 7 корпусу ДШВ

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що останні декілька днів фіксується активність ворожих засобів ураження - задля відволікання уваги та унеможливлення ефективної розвідки. Разом з цим, противник намагається проникнути у район оборони підрозділів 81 ОАЕМБр. Ворог вичерпав ресурс живої сили, про це свідчить залучення підрозділів забезпечення до штурмових та інфільтраційних дій", - поінформували військові.

Як пояснили у 81-й ОАЕМБр, зазвичай росіяни використовують ударні дрони камікадзе типу FPV, баражуючі боєприпаси типу "Ланцет" та "Молнія", проте останні декілька тижнів фіксується використання важких бомберів-гексокоптерів, які візуально дуже схожі на український Vampire.

Зенітники Horizon Group знищили вже 5 таких цілей, проте не виключено, що ворог продовжить нарощення цих засобів, зазначили віськові.

Хоч ворог і вичерпав деякі свої ресурси, обстановка у смузі оборони залишається напруженою, через високу активність ворожих БПЛА та артилерії. Десантники щоденно ведуть запеклу боротьбу не допускаючи прориву ворога на даній ділянці фронту та готуються до масштабніших штурмових дій із застосуванням важкої техніки з боку росіян

- підкреслили військові.

В оприлюдненому відео зафіксована робота екіпажів батальйону безпілотних систем Apachi та зенітного ракетного дивізіону Horizon Group 81 ОАЕМБр.

Ольга Розгон

