13:05 • 6456 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
12:50 • 14894 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
12:20 • 10483 просмотра
Правительство занялось вопросом повышения цен на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
11:26 • 14789 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
10:48 • 15573 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
09:57 • 16864 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
09:32 • 17760 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
09:22 • 15699 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
6 марта, 07:00 • 14080 просмотра
США и Катар обсуждают приобретение украинских дронов-перехватчиков против иранских "шахедов" - Reuters
5 марта, 23:07 • 21307 просмотра
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
публикации
Эксклюзивы
На Славянском направлении россияне активно применяют аналоги украинских "Вампиров"

Киев • УНН

 • 1482 просмотра

российские войска наращивают применение тяжелых ударных беспилотников на Славянском направлении, используя аналоги украинских "Вампиров". 81 отдельная аэромобильная бригада сообщает об активности вражеских средств поражения и попытках проникновения в район обороны.

На Славянском направлении россияне активно применяют аналоги украинских "Вампиров"

Российские войска наращивают применение тяжелых ударных беспилотников на Славянском направлении. Об этом сообщает 81 отдельная аэромобильная Слобожанская бригада Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, пишет УНН.

На Славянском направлении противник начал активно применять аналоги украинских "Вампиров": обновление тактики врага в районе ответственности 81 бригады 7 корпуса ДШВ

- говорится в сообщении.

Отмечается, что последние несколько дней фиксируется активность вражеских средств поражения - для отвлечения внимания и исключения эффективной разведки. Вместе с этим, противник пытается проникнуть в район обороны подразделений 81 ОАЭМБр. Враг исчерпал ресурс живой силы, об этом свидетельствует привлечение подразделений обеспечения к штурмовым и инфильтрационным действиям", - проинформировали военные.

Как пояснили в 81-й ОАЭМБр, обычно россияне используют ударные дроны-камикадзе типа FPV, барражирующие боеприпасы типа "Ланцет" и "Молния", однако последние несколько недель фиксируется использование тяжелых бомбардировщиков-гексокоптеров, которые визуально очень похожи на украинский Vampire.

Зенитчики Horizon Group уничтожили уже 5 таких целей, однако не исключено, что враг продолжит наращивание этих средств, отметили военные.

Хотя враг и исчерпал некоторые свои ресурсы, обстановка в полосе обороны остается напряженной из-за высокой активности вражеских БПЛА и артиллерии. Десантники ежедневно ведут ожесточенную борьбу, не допуская прорыва врага на данном участке фронта и готовятся к более масштабным штурмовым действиям с применением тяжелой техники со стороны россиян

- подчеркнули военные.

В обнародованном видео зафиксирована работа экипажей батальона беспилотных систем Apachi и зенитного ракетного дивизиона Horizon Group 81 ОАЭМБр.

Дроны СБУ поразили Евпаторийский авиаремонтный завод и два "Панциря-С2" возле аэродрома Джанкоя в Крыму - источник06.03.26, 12:41 • 2696 просмотров

