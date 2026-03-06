На Славянском направлении россияне активно применяют аналоги украинских "Вампиров"

Российские войска наращивают применение тяжелых ударных беспилотников на Славянском направлении. Об этом сообщает 81 отдельная аэромобильная Слобожанская бригада Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, пишет УНН.

Отмечается, что последние несколько дней фиксируется активность вражеских средств поражения - для отвлечения внимания и исключения эффективной разведки. Вместе с этим, противник пытается проникнуть в район обороны подразделений 81 ОАЭМБр. Враг исчерпал ресурс живой силы, об этом свидетельствует привлечение подразделений обеспечения к штурмовым и инфильтрационным действиям", - проинформировали военные.

Как пояснили в 81-й ОАЭМБр, обычно россияне используют ударные дроны-камикадзе типа FPV, барражирующие боеприпасы типа "Ланцет" и "Молния", однако последние несколько недель фиксируется использование тяжелых бомбардировщиков-гексокоптеров, которые визуально очень похожи на украинский Vampire.

Зенитчики Horizon Group уничтожили уже 5 таких целей, однако не исключено, что враг продолжит наращивание этих средств, отметили военные.

Хотя враг и исчерпал некоторые свои ресурсы, обстановка в полосе обороны остается напряженной из-за высокой активности вражеских БПЛА и артиллерии. Десантники ежедневно ведут ожесточенную борьбу, не допуская прорыва врага на данном участке фронта и готовятся к более масштабным штурмовым действиям с применением тяжелой техники со стороны россиян