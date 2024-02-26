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На саміті миру в Швейцарії обговорять питання обміну полоненими - Зеленський

Київ • УНН

 • 23507 перегляди

Питання обміну полоненими буде обговорено на майбутньому мирному саміті в Швейцарії між Україною та іншими країнами.

На саміті миру в Швейцарії обговорять питання обміну полоненими - Зеленський

Одним із пунктів порядку денного саміту миру, який має відбутися в Швейцарії  стане питання обміну полоненими, заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із президентом медіакорпорації "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" Стівеном Капусом передає УНН із посиланням на ОП. 

Деталі 

Зеленський і Капус обговорили роботу журналістів в Україні в умовах російського вторгнення.

Капус розповів про журналіста Радіо Свобода Владислава Єсипенка, який майже три роки перебуває за ґратами у тимчасово окупованому Криму. 

"Влад просто повідомляв правду про окупацію Криму росією. Звільнення Влада дало б серйозний сигнал, що про людей, які говорять правду, не забули попри цей важкий час", – сказав Стівен Капус.

Своєю чергою Зеленський наголосив, що під час усіх зустрічей з іноземними лідерами він порушує питання обміну українців, зокрема політичних в’язнів, яких незаконно утримують окупанти.

"Для нас дуже важливо повернути додому всіх бранців. Ми працюємо. Це важка робота, особливо щодо повернення кримчан, особливо журналістів, політичних в’язнів", - сказав Президент. 

Зеленський також розповів про підготовку інавгураційного саміту миру на рівні лідерів держав, який заплановано провести у Швейцарії. За його словами, одним із пунктів порядку денного саміту миру стане питання обміну полоненими.

"Ми дуже багато говоримо про окремі питання цього саміту. Ми хочемо отримати певні результати після нього. І одним із питань може бути позиція щодо обміну полоненими", – зазначив Президент України.

Доповнення 

Україна та Швейцарія готуються до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

На Глобальний саміт миру, який повинен пройти у Швейцарії на рівні лідерів, запросять понад 160 країни. Участь рф у першому саміті не передбачається, але, можливо, її запросять до другого саміту. 

Тетяна Краєвська

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