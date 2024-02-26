На саммите мира в Швейцарии обсудят вопрос обмена пленными - Зеленский
Киев • УНН
Вопрос обмена пленными будет обсуждаться на предстоящем мирном саммите в Швейцарии между Украиной и другими странами.
Одним из пунктов повестки дня саммита мира, который должен состояться в Швейцарии станет вопрос обмена пленными, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Стивеном Капусом передает УНН со ссылкой на ОП.
Детали
Зеленский и Капус обсудили работу журналистов в Украине в условиях российского вторжения.
Капус рассказал о журналисте Радио Свобода Владиславе Есипенко, который почти три года находится за решеткой во временно оккупированном Крыму.
"Влад просто сообщал правду об оккупации Крыма Россией. Освобождение Влада дало бы серьезный сигнал, что о людях, которые говорят правду, не забыли несмотря на это тяжелое время", - сказал Стивен Капус.
В свою очередь Зеленский отметил, что во время всех встреч с иностранными лидерами он поднимает вопрос обмена украинцев, в частности политических заключенных, которых незаконно удерживают оккупанты.
"Для нас очень важно вернуть домой всех пленников. Мы работаем. Это тяжелая работа, особенно по возвращению крымчан, особенно журналистов, политических заключенных", - сказал Президент.
Зеленский также рассказал о подготовке инаугурационного саммита мира на уровне лидеров государств, который запланировано провести в Швейцарии. По его словам, одним из пунктов повестки дня саммита мира станет вопрос обмена пленными.
"Мы очень много говорим об отдельных вопросах этого саммита. Мы хотим получить определенные результаты после него. И одним из вопросов может быть позиция по обмену пленными", - отметил Президент Украины.
Дополнение
Украина и Швейцария готовятся к проведению Глобального саммита мира на уровне лидеров.
На Глобальный саммит мира, который должен пройти в Швейцарии на уровне лидеров, пригласят более 160 стран. Участие рф в первом саммите не предполагается, но, возможно, ее пригласят ко второму саммиту.
На саммите мира в Швейцарии обсудят вопрос обмена пленными - Зеленский
Вопрос обмена пленными будет обсуждаться на предстоящем мирном саммите в Швейцарии между Украиной и другими странами.
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