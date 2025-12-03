На росії знову підірвали нафтопровід "Дружба"

У першу ніч зими на росії стався вибух на ділянці нафтопроводу "Дружба", яким російська нафта продовжує постачатися в деякі країни Європи, підживлюючи фінансові та військові спроможності агресора. Про це повідомляє УНН з посиланням на джерела у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Деталі

Як повідомляють джерела, атака на нафтопровід була здійснена неподалік населеного пункту казинські висілки, що на ділянці нафтопроводу таганрог-ліпєцк. За словами джерела в ГУР МО, для знищення ділянки нафтогону було використано вибухівку з дистанційним підривом та з додатковими горючими сумішами для досягнення більшого горіння.

Місцеві користувачі соціальних мереж не могли не помітити вибух, про що відразу повідомили в місцевих пабліках. Зокрема свідки зазначили, що в районі казинських висілок було чутно гуркіт, який супроводжувався яскравими спалахами.

Співрозмовник у воєнній розвідці запевнив, що російська нафтова мережа, як головне джерело доходів держави-агресорки та фінансування ВПК, продовжить вибухати та горіти, допоки ворог не полишить спроб атакувати Україну.

