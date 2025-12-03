На росії знову підірвали нафтопровід "Дружба"

$42.330.01
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
09:21 • 3710 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 16690 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 25829 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 23570 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 35379 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 73197 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 49081 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 39145 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 34065 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Популярнi новини
Пєсков повідомив, чи буде перемир'я на Новий рік3 грудня, 02:43 • 11465 перегляди
Принц Ендрю не отримає 600 тисяч доларів компенсації за виселення з Royal Lodge3 грудня, 03:42 • 13626 перегляди
Чехія зупиняє оновлення танків T-72, які планувалося передати Україні05:14 • 19533 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo06:30 • 17028 перегляди
У Зеленського мала бути зустріч з Віткоффом та Кушнером у Брюсселі, але її скасовано - журналіст06:33 • 13370 перегляди
Публікації
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo06:30 • 17743 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 34121 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 43564 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції2 грудня, 14:40 • 41838 перегляди
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання2 грудня, 11:57 • 42756 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Марк Рютте
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Донецька область
Харківська область
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 50588 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 52827 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 108241 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 82352 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 98226 перегляди
На росії знову підірвали нафтопровід "Дружба"

Київ • УНН

 • 1568 перегляди

В першу ніч зими на ділянці нафтопроводу "Дружба" в росії стався вибух. Атака була здійснена неподалік населеного пункту казинські висілки, що на ділянці нафтопроводу таганрог-липецьк.

На росії знову підірвали нафтопровід "Дружба"

У першу ніч зими на росії стався вибух на ділянці нафтопроводу "Дружба", яким російська нафта продовжує постачатися в деякі країни Європи, підживлюючи фінансові та військові спроможності агресора. Про це повідомляє УНН з посиланням на джерела у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Деталі

Як повідомляють джерела, атака на нафтопровід була здійснена неподалік населеного пункту казинські висілки, що на ділянці нафтопроводу таганрог-ліпєцк. За словами джерела в ГУР МО, для знищення ділянки нафтогону було використано вибухівку з дистанційним підривом та з додатковими горючими сумішами для досягнення більшого горіння.

Місцеві користувачі соціальних мереж не могли не помітити вибух, про що відразу повідомили в місцевих пабліках. Зокрема свідки зазначили, що в районі казинських висілок було чутно гуркіт, який супроводжувався яскравими спалахами.

Співрозмовник у воєнній розвідці запевнив, що російська нафтова мережа, як головне джерело доходів держави-агресорки та фінансування ВПК, продовжить вибухати та горіти, допоки ворог не полишить спроб атакувати Україну.

Безпілотники пошкодили паливні резервуари у воронезькій області, постраждалих нема03.12.25, 09:11 • 1950 переглядiв

