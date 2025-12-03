В россии снова взорвали нефтепровод "Дружба"

$42.330.01
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
09:21 • 3722 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 16697 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 25835 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 23574 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 35381 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 73198 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 49082 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 39146 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 34065 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Песков сообщил, будет ли перемирие на Новый год3 декабря, 02:43 • 11465 просмотра
Принц Эндрю не получит 600 тысяч долларов компенсации за выселение из Royal Lodge3 декабря, 03:42 • 13626 просмотра
Чехия останавливает обновление танков T-72, которые планировалось передать Украине05:14 • 19533 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo06:30 • 17028 просмотра
У Зеленского должна была быть встреча с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе, но она отменена - журналист06:33 • 13370 просмотра
публикации
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo06:30 • 17716 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 34098 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 43540 просмотра
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции2 декабря, 14:40 • 41813 просмотра
Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост2 декабря, 11:57 • 42729 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Марк Рютте
Юлия Свириденко
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Донецкая область
Харьковская область
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 50612 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 52845 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 108260 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 82371 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 98242 просмотра
Техника
Отопление
Социальная сеть
Truth Social
Фокс Ньюс

В россии снова взорвали нефтепровод "Дружба"

Киев • УНН

 • 1686 просмотра

В первую ночь зимы на участке нефтепровода "Дружба" в россии произошел взрыв. Атака была совершена недалеко от населенного пункта казинские выселки, что на участке нефтепровода таганрог-липецк.

В россии снова взорвали нефтепровод "Дружба"

В первую ночь зимы в россии произошел взрыв на участке нефтепровода "Дружба", по которому российская нефть продолжает поставляться в некоторые страны Европы, подпитывая финансовые и военные возможности агрессора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Подробности

Как сообщают источники, атака на нефтепровод была совершена неподалеку от населенного пункта казинские выселки, на участке нефтепровода таганрог-липецк. По словам источника в ГУР МО, для уничтожения участка нефтепровода была использована взрывчатка с дистанционным подрывом и с дополнительными горючими смесями для достижения большего горения.

Местные пользователи социальных сетей не могли не заметить взрыв, о чем сразу сообщили в местных пабликах. В частности, свидетели отметили, что в районе казинских выселок был слышен грохот, который сопровождался яркими вспышками.

Собеседник в военной разведке заверил, что российская нефтяная сеть, как главный источник доходов государства-агрессора и финансирования ВПК, продолжит взрываться и гореть, пока враг не оставит попыток атаковать Украину.

Беспилотники повредили топливные резервуары в воронежской области, пострадавших нет03.12.2025, 09:11 • 1952 просмотра

Павел Башинский

Война в УкраинеНовости Мира
Санкции
Энергетика
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Главное управление разведки Украины
Европа
Украина