В россии снова взорвали нефтепровод "Дружба"

В первую ночь зимы в россии произошел взрыв на участке нефтепровода "Дружба", по которому российская нефть продолжает поставляться в некоторые страны Европы, подпитывая финансовые и военные возможности агрессора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Подробности

Как сообщают источники, атака на нефтепровод была совершена неподалеку от населенного пункта казинские выселки, на участке нефтепровода таганрог-липецк. По словам источника в ГУР МО, для уничтожения участка нефтепровода была использована взрывчатка с дистанционным подрывом и с дополнительными горючими смесями для достижения большего горения.

Местные пользователи социальных сетей не могли не заметить взрыв, о чем сразу сообщили в местных пабликах. В частности, свидетели отметили, что в районе казинских выселок был слышен грохот, который сопровождался яркими вспышками.

Собеседник в военной разведке заверил, что российская нефтяная сеть, как главный источник доходов государства-агрессора и финансирования ВПК, продолжит взрываться и гореть, пока враг не оставит попыток атаковать Украину.

