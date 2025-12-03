$42.330.01
03:01 • 11150 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 18309 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 17651 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 29844 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 68660 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 46858 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 37736 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 33459 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 59213 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 55954 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Беспилотники повредили топливные резервуары в воронежской области, пострадавших нет

Киев • УНН

 • 708 просмотра

В ночь на 3 декабря БПЛА атаковали воронежскую область, повредив резервуары с топливом. российская ПВО уничтожила четыре беспилотника, пострадавших нет.

Беспилотники повредили топливные резервуары в воронежской области, пострадавших нет

В ночь на 3 декабря БПЛА атаковали воронежскую область, повреждены резервуары с топливом. Об этом сообщил в Telegram губернатор воронежской области александр гусев, передает УНН.

Детали

По его словам, российская ПВО в небе над воронежем и в двух районах области обнаружила и уничтожила четыре беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, пострадавших нет.

В одном из районов в результате падения сбитого БПЛА незначительно повреждено несколько резервуаров с топливом. Возгорания не произошло

- говорится в сообщении.

Напомним

В ночь на среду, 3 декабря беспилотники атаковали нефтебазу в тамбовской области россии.

Евгений Устименко

Война в УкраинеНовости Мира
Война в Украине