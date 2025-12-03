Беспилотники повредили топливные резервуары в воронежской области, пострадавших нет
Киев • УНН
В ночь на 3 декабря БПЛА атаковали воронежскую область, повредив резервуары с топливом. российская ПВО уничтожила четыре беспилотника, пострадавших нет.
В ночь на 3 декабря БПЛА атаковали воронежскую область, повреждены резервуары с топливом. Об этом сообщил в Telegram губернатор воронежской области александр гусев, передает УНН.
Детали
По его словам, российская ПВО в небе над воронежем и в двух районах области обнаружила и уничтожила четыре беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, пострадавших нет.
В одном из районов в результате падения сбитого БПЛА незначительно повреждено несколько резервуаров с топливом. Возгорания не произошло
Напомним
В ночь на среду, 3 декабря беспилотники атаковали нефтебазу в тамбовской области россии.