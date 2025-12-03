Безпілотники пошкодили паливні резервуари у воронезькій області, постраждалих нема

У ніч на 3 грудня БПЛА атакували воронезьку область, пошкоджені резервуари з паливом. Про це повідомив в Telegram губернатор воронезької області олександр гусєв, передає УНН.

Деталі

За його словами, російська ППО у небі над воронежем і в двох районах області виявила і знищила чотири безпілотні літальні апарати. За попередньою інформацією, постраждалих нема.

В одному з районів в результаті падіння збитого БПЛА незначно пошкоджено кілька резервуарів з паливом. Займання не сталося - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У ніч на середу, 3 грудня безпілотники атакували нафтобазу в тамбовській області росії.