03:01 • 10272 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 16374 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 16271 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 28440 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 67222 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 46222 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 37197 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 33232 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 59011 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 55744 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Безпілотники пошкодили паливні резервуари у воронезькій області, постраждалих нема

Київ • УНН

 • 16 перегляди

У ніч на 3 грудня БПЛА атакували воронезьку область, пошкодивши резервуари з паливом. російська ППО знищила чотири безпілотники, постраждалих немає.

Безпілотники пошкодили паливні резервуари у воронезькій області, постраждалих нема

У ніч на 3 грудня БПЛА атакували воронезьку область, пошкоджені резервуари з паливом. Про це повідомив в Telegram губернатор воронезької області олександр гусєв, передає УНН.

Деталі

За його словами, російська ППО у небі над воронежем і в двох районах області виявила і знищила чотири безпілотні літальні апарати. За попередньою інформацією, постраждалих нема.

В одному з районів в результаті падіння збитого БПЛА незначно пошкоджено кілька резервуарів з паливом. Займання не сталося

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У ніч на середу, 3 грудня безпілотники атакували нафтобазу в тамбовській області росії.

Євген Устименко

Війна в УкраїніНовини Світу
Війна в Україні