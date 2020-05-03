На Рівненщині за добу виявили 30 випадків коронавірусу, загалом - 724
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Станом на вечір 2 травня на Рівненщині підтверджено 30 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку голови Рівненської ОДА Віталія Коваля у Facebook.
Так, нові випадки зафіксовані в:
4 з Рокитнівського району (3 з с.Познань, 1 — с.Хміль);
15 з Рівненського району (12 — с.Зоря і по одному в селах Бронники, Городок та Ремель);
1 з м. Дубно;
4 з м.Рівне;
2 з м.Вараш;
1 з Здолбунівського району (смт Мізоч);
1 з Березнівського району (с.Богуші);
2 з Корецького району (с.Невірків).
Зазначається, що вік хворих склав від 6 до 88 років.
“Таким чином на Рівненщині зареєстровано 724 випадки захворювання на COVID-19. З них — 17 летальних і вже 67 людей одужали. В понеділок до роботи приступає мій перший заступник Сергій Подолін. (Його) ПЛР-тести двічі показали негативний результат”, — написав Коваль. Подолін раніше на своїй сторінці у Facebook повідомив, що одужав від COVID-19.
Коваль додав, що наразі на перевірці в Рівненському обласному лабораторному центрі 124 зразки, а результати він повідомить вранці.
Коваль зазначив, що у чотирьох містах Рівненщини запрацювали продуктові ринки. “Ринки працюють лише за умови дотримання карантинних обмежень:
▪️на вході для відвідувачів проводять температурний скринінг.
▪️в павільйонах встановили полички із дезінфікуючими засобами.
▪️робочі місця розмежували спеціальними екранами, які допомагають відвідувачам дотримуватися необхідної дистанції.
“При виявленні порушень — ринки одразу закриють”, — резюмував голова Рівненської ОДА.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 11 411 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 279 — летальні.
Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.