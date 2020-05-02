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В Україні зафіксовано вже 11 411 випадків COVID-19, з них 279 - летальні

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. В Україні зафіксовано 11411 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 279 випадків - летальні. За добу виявлено 550 нових випадків, що більше, ніж добою раніше. Про це повідомляє Telegram-канал МОЗ, інформує УНН.

В Україні зафіксовано вже 11 411 випадків COVID-19, з них 279 - летальні

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 2 травня в Україні 11411 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 279 летальних, 1498 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 550 нових випадків", - йдеться у повідомленні.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

▪️ Вінницька область — 427 випадків;
▪️ Волинська область — 315 випадків;
▪️ Дніпропетровська область — 436 випадків;
▪️ Донецька область — 70 випадків;
▪️ Житомирська область — 393 випадки;
▪️ Закарпатська область — 496 випадків;
▪️ Запорізька область — 267 випадків;
▪️ Івано-Франківська область — 942 випадки;
▪️ Кіровоградська область — 394 випадки;
▪️ м. Київ — 1494 випадки;
▪️ Київська область — 747 випадків;
▪️ Львівська область — 465 випадків;
▪️ Луганська область — 37 випадків;
▪️ Миколаївська область — 140 випадків;
▪️ Одеська область — 329 випадків;
▪️ Полтавська область — 212 випадків;
▪️ Рівненська область — 689 випадків;
▪️ Сумська область — 105 випадків;
▪️ Тернопільська область — 823 випадки;
▪️ Харківська область — 311 випадків;
▪️ Херсонська область — 121 випадок;
▪️ Хмельницька область — 98 випадків;
▪️ Чернівецька область — 1745 випадків;
▪️ Черкаська область — 304 випадки;
▪️ Чернігівська область — 51 випадок.

Зазначається, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

"Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 2 травня 2020 року до Центру надійшло 727 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 31043 повідомлення про підозру на COVID-19", - резюмували у МОЗ.

Як повідомлялося раніше в УНН, вчора за добу в Україні виявили 455 нових випадків інфікування коронавірусом.

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