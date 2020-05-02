В Украине зафиксировано уже 11 411 случаев COVID-19, из них 279 - летальных

$41.340.00
45.850.00
ukru
Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста
Эксклюзив
05:00 • 6922 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 45385 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 116669 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 124838 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 194817 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 194466 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 406081 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 228899 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 513174 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 350185 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
3.1м/с
78%
Популярные новости

Более 150 боевых столкновений: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях на фронте

5 апреля, 19:24 • 13256 просмотра

Буданов: общество должно быть готово узнать всю правду о войне со временем

5 апреля, 21:52 • 10675 просмотра

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

5 апреля, 23:21 • 19695 просмотра

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

00:33 • 7890 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло, в сети появились первые кадры последствий удара

03:51 • 46241 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 155599 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 143715 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 231525 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 406083 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 513176 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 45402 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 47643 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 46379 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 53322 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 83507 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Украине зафиксировано уже 11 411 случаев COVID-19, из них 279 - летальных

Киев • УНН

 • 27130 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. В Украине зафиксировано 11411 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 279 случаев - летальных. За сутки выявлено 550 новых случаев, что больше, чем сутками ранее. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава, информирует УНН.

В Украине зафиксировано уже 11 411 случаев COVID-19, из них 279 - летальных

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 2 мая в Украине 11411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 279 летальных, 1498 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев", - говорится в сообщении.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

▪️ Винницкая область - 427 случаев;
▪️ Волынская область - 315 случаев;
▪️ Днепропетровская область - 436 случаев;
▪️ Донецкая область - 70 случаев;
▪️ Житомирская область - 393 случая;
▪️ Закарпатская область - 496 случаев;
▪️ Запорожская область - 267 случаев;
▪️ Ивано-Франковская область - 942 случая;
▪️ Кировоградская область - 394 случая;
▪️ г. Киев - 1494 случая;
▪️ Киевская область - 747 случаев;
▪️ Львовская область - 465 случаев;
▪️ Луганская область - 37 случаев;
▪️ Николаевская область - 140 случаев;
▪️ Одесская область - 329 случаев;
▪️ Полтавская область - 212 случаев;
▪️ Ровенская область - 689 случаев;
▪️ Сумская область - 105 случаев;
▪️ Тернопольская область - 823 случая;
▪️ Харьковская область - 311 случаев;
▪️ Херсонская область - 121 случай;
▪️ Хмельницкая область - 98 случаев;
▪️ Черновицкая область - 1745 случаев;
▪️ Черкасская область - 304 случая;
▪️ Черниговская область - 51 случай.

Отмечается, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

"Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 2 мая 2020 года в Центр поступило 727 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 31043 сообщения о подозрении на COVID-19", - резюмировали в Минздраве.

Как сообщалось ранее в УНН, вчера за сутки в Украине обнаружили 455 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,496.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,809.93