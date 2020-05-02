В Украине зафиксировано уже 11 411 случаев COVID-19, из них 279 - летальных
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В Украине зафиксировано 11411 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 279 случаев - летальных. За сутки выявлено 550 новых случаев, что больше, чем сутками ранее. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава, информирует УНН.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 2 мая в Украине 11411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 279 летальных, 1498 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев", - говорится в сообщении.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
▪️ Винницкая область - 427 случаев;
▪️ Волынская область - 315 случаев;
▪️ Днепропетровская область - 436 случаев;
▪️ Донецкая область - 70 случаев;
▪️ Житомирская область - 393 случая;
▪️ Закарпатская область - 496 случаев;
▪️ Запорожская область - 267 случаев;
▪️ Ивано-Франковская область - 942 случая;
▪️ Кировоградская область - 394 случая;
▪️ г. Киев - 1494 случая;
▪️ Киевская область - 747 случаев;
▪️ Львовская область - 465 случаев;
▪️ Луганская область - 37 случаев;
▪️ Николаевская область - 140 случаев;
▪️ Одесская область - 329 случаев;
▪️ Полтавская область - 212 случаев;
▪️ Ровенская область - 689 случаев;
▪️ Сумская область - 105 случаев;
▪️ Тернопольская область - 823 случая;
▪️ Харьковская область - 311 случаев;
▪️ Херсонская область - 121 случай;
▪️ Хмельницкая область - 98 случаев;
▪️ Черновицкая область - 1745 случаев;
▪️ Черкасская область - 304 случая;
▪️ Черниговская область - 51 случай.
Отмечается, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
"Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 2 мая 2020 года в Центр поступило 727 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 31043 сообщения о подозрении на COVID-19", - резюмировали в Минздраве.
Как сообщалось ранее в УНН, вчера за сутки в Украине обнаружили 455 новых случаев инфицирования коронавирусом.