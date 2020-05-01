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МОЗ: за добу в Україні 455 нових випадків інфікування коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Міністерство охорони здоров'я підтвердило, що в Україні зафіксовано 10 861 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - 455. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

МОЗ: за добу в Україні 455 нових випадків інфікування коронавірусом

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 1 травня в Україні 10861 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 272 летальні, 1413 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 455 нових випадків", - повідомили у МОЗ.

За даними ЦГЗ, зокрема хворобу підтверджено у 754 дітей та 2 154 медиків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 425 випадків;
  • Волинська область — 307 випадків;
  • Дніпропетровська область — 364 випадки;
  • Донецька область — 70 випадків;
  • Житомирська область — 390 випадків;
  • Закарпатська область — 432 випадки;
  • Запорізька область — 260 випадків;
  • Івано-Франківська область — 899 випадків;
  • Кіровоградська область — 392 випадки;
  • Київ — 1453 випадки;
  • Київська область — 694 випадки;
  • Львівська область — 454 випадки;
  • Луганська область — 35 випадків;
  • Миколаївська область — 126 випадків;
  • Одеська область — 296 випадків;
  • Полтавська область — 211 випадків;
  • Рівненська область — 658 випадків;
  • Сумська область — 103 випадки;
  • Тернопільська область — 793 випадки;
  • Харківська область — 274 випадки;
  • Херсонська область — 120 випадків;
  • Хмельницька область — 92 випадки;
  • Чернівецька область — 1667 випадків;
  • Черкаська область — 296 випадків;
  • Чернігівська область — 50 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 1 травня 2020 року до Центру надійшло 1254 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 30316 повідомлень про підозру на COVID-19.

За даними ЦГЗ, на амбулаторному лікуванні 7 526 пацієнтів, з них 610 дітей та 1 785 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 3 335 осіб, з них 144 дітей та 369 медиків.

Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 143 людини, у тому числі одна дитина та 10 медиків.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 272 людини, з них 16 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (85%).

Загалом 1413 пацієнти вже одужали, з них 311 медпрацівників, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Нагадаємо, голова МОЗ Степанов вважає, що Україна ризикує отримати другу хвилю коронавірусу, якщо зняти карантин занадто рано.

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