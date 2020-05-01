Україна ризикує отримати другу хвилю коронавірусу, якщо зняти карантин занадто рано - Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Україна ризикує отримати другу хвилю захворювання коронавірусною хворобою COVID-19 в разі передчасного скасування карантину. Про це в інтерв'ю Reuters заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає УНН.
Як зазначає видання, міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав, що карантин може бути знятий, і до літа життя повернеться в нормальне русло, але уряд не може ризикувати другою хвилею інфікування, знявши його занадто рано.
За його словами, введення досить рано обмежувальних заходів дозволило контролювати загальне навантаження і уникнути надмірного навантаження на лікарняну систему.
Але уряд не може "відкрити все і поставити під загрозу все населення України, тому що тут же відбудеться великий спалах і пік у розвитку цієї хвороби", сказав Степанов.
Навіть після зняття карантину "є деякі речі, які нам все одно доведеться спостерігати, наприклад, все, що пов'язано з особистою дезінфекцією, захистом, всього, що стосується рукостискання", - сказав він.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 10 861 випадок COVID-19, з них 272 летальні.