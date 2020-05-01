В Україні зафіксовано вже 10 861 випадок COVID-19, з них 272 летальні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. В Україні на 9 годину 1 травня зафіксовано вже 10 861 випадок коронавірусного захворювання COVID-19, з них 272 летальні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, на ранок 1 травня в Україні зафіксовано 455 нових випадків інфікування коронавірусом - загалом 10 861.
Всього зареєстровано 272 летальних випадків внаслідок COVID-19 (+11 за добу).
Одужало від коронавірусної хвороби в Україні вже 1 413 людей (+175 за добу).
Нагадаємо, у світі від коронавірусу одужали уже понад мільйон осіб.