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Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
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У світі від коронавірусу одужали уже більше мільйона осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Станом на 5:32 п'ятниці загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 233 388 осіб. У свою чергу, одужали 1 014 753 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

У світі від коронавірусу одужали уже більше мільйона осіб

Найбільше у світі смертей зафіксовано в США – 62 996 осіб, Італії – 27 967 осіб, Великій Британії – 26 842, Іспанії – 24 543 і в Франції – 24 410. У Китаї загалом – 4637, без змін майже тиждень.

Всього у світі 3 256 846 інфікованих.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (1 069 424), Іспанія (213 435), Італія (205 463), Велика Британія (172 481), Франція (167 299), Німеччина (163 009), Туреччина (120 204) і Росія (106 498).

Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже понад 10 тис. випадків COVID-19, з них 261 летальний.

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