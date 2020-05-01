У світі від коронавірусу одужали уже більше мільйона осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Станом на 5:32 п'ятниці загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 233 388 осіб. У свою чергу, одужали 1 014 753 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).
Найбільше у світі смертей зафіксовано в США – 62 996 осіб, Італії – 27 967 осіб, Великій Британії – 26 842, Іспанії – 24 543 і в Франції – 24 410. У Китаї загалом – 4637, без змін майже тиждень.
Всього у світі 3 256 846 інфікованих.
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (1 069 424), Іспанія (213 435), Італія (205 463), Велика Британія (172 481), Франція (167 299), Німеччина (163 009), Туреччина (120 204) і Росія (106 498).
Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже понад 10 тис. випадків COVID-19, з них 261 летальний.