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В мире от коронавируса выздоровели уже более миллиона человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 мая. УНН. По состоянию на 5:32 пятницы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 233 388 человек. В свою очередь, выздоровели 1 014 753 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

В мире от коронавируса выздоровели уже более миллиона человек

Больше всего на свете смертей зафиксировано в США - 62 996 человек, в Италии - 27 967 человек, Великобритании - 26 842, Испании - 24 543 и во Франции - 24 410. В Китае в целом - 4637, без изменений почти неделю.

Всего в мире 3 256 846 инфицированных.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1069424), Испания (213 435), Италия (205 463), Великобритания (172 481), Франция (167 299), Германия (163 009), Турция (120 204) и Россия (106 498).

Напомним, в Украине зафиксировано уже более 10 тыс. случаев COVID-19, из них 261 летальный.

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