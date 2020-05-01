В мире от коронавируса выздоровели уже более миллиона человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. По состоянию на 5:32 пятницы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 233 388 человек. В свою очередь, выздоровели 1 014 753 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Больше всего на свете смертей зафиксировано в США - 62 996 человек, в Италии - 27 967 человек, Великобритании - 26 842, Испании - 24 543 и во Франции - 24 410. В Китае в целом - 4637, без изменений почти неделю.
Всего в мире 3 256 846 инфицированных.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1069424), Испания (213 435), Италия (205 463), Великобритания (172 481), Франция (167 299), Германия (163 009), Турция (120 204) и Россия (106 498).
Напомним, в Украине зафиксировано уже более 10 тыс. случаев COVID-19, из них 261 летальный.