В Украине зафиксировано уже 10 861 случай COVID-19, из них 272 летальных
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В Украине на 9:00 1 мая зафиксировано уже 10 861 случай коронавирусного заболевания COVID-19, из них 272 летальных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, на утро 1 мая в Украине зафиксировано 455 новых случаев инфицирования коронавируса - всего 10 861.
Всего зарегистрировано 272 летальных случаев вследствие COVID-19 (+11 за сутки).
Выздоровели от коронавирусной болезни в Украине уже 1 413 человек (+175 сутки).
Напомним, в мире от коронавируса выздоровели уже более миллиона человек.