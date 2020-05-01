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Минздрав: за сутки в Украине 455 новых случаев инфицирования коронавирусом

Киев • УНН

 • 26895 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Министерство здравоохранения подтвердило, что в Украине зафиксировано 10 861 случай коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - 455. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Минздрав: за сутки в Украине 455 новых случаев инфицирования коронавирусом

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 1 мая в Украине 10861 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 272 летальных, 1413 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 455 новых случаев", - сообщили в Минздраве.

По данным ЦОЗ, в частности болезнь подтверждена у 754 детей и 2154 медиков.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 425 случаев;
  • Волынская область - 307 случаев;
  • Днепропетровская область - 364 случая;
  • Донецкая область - 70 случаев;
  • Житомирская область - 390 случаев;
  • Закарпатская область - 432 случая;
  • Запорожская область - 260 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 899 случаев;
  • Кировоградская область - 392 случая;
  • Киев - 1453 случая;
  • Киевская область - 694 случая;
  • Львовская область - 454 случая;
  • Луганская область - 35 случаев;
  • Николаевская область - 126 случаев;
  • Одесская область - 296 случаев;
  • Полтавская область - 211 случаев;
  • Ровенская область - 658 случаев;
  • Сумская область - 103 случая;
  • Тернопольская область - 793 случая;
  • Харьковская область - 274 случая;
  • Херсонская область - 120 случаев;
  • Хмельницкая область - 92 случая;
  • Черновицкая область - 1667 случаев;
  • Черкасская область - 296 случаев;
  • Черниговская область - 50 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 мая 2020 года в Центр поступило 1254 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 30316 сообщений о подозрении на COVID-19.

По данным ЦОЗ, на амбулаторном лечении 7526 пациентов, из них 610 детей и 1785 медработников. Всего нуждались в госпитализации 3335 человек, из них 144 детей и 369 медиков.

В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 143 человека, в том числе один ребенок и 10 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 272 человека, из них 16 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

В общем 1413 пациенты уже выздоровели, из них 311 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Напомним, глава Минздрава Степанов считает, что Украина рискует получить вторую волну коронавируса, если снять карантин слишком рано.

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