На пункті пропуску "Солотвино" у бік Румунії обмеження дорожнього руху: продовжується ремонт мосту через Тису
Київ • УНН
З 27 жовтня автомобільний рух між пунктами пропуску Солотвино та Сігету Мармацієй буде закритий на 33 дні через ремонт мосту через річку Тиса. Пішохідний доступ залишається у звичайному режимі.
Триває ремонт на мосту через річку Тиса, який знаходиться між пунктами пропуску Солотвино та Сігету Мармацієй. Передає УНН із посиланням на пресслужбу Державної митної служби України та інформацію від МЗС Румунії.
Деталі
З 27 жовтня автомобільний рух між пунктами пропуску Солотвино та Сігету Мармацієй буде закритий для проведення ремонтних робіт.
Обмеження руху пов’язані з продовженням робіт на мосту через р. Тиса, який знаходиться між зазначеними пунктами пропуску
Терміни чергового етапу ремонту мосту через Тису- 33 дні. Визначено також період часу: з 9:00 по 15:30 год. Також попереджають, що у період ремонтних робіт пішохідний доступ здійснюватиметься у звичайному режимі.
Нагадаємо
Влітку УНН передавав, що 7 липня 2025 року по 3 вересня 2025 року пункт пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" тимчасово призупинить оформлення транспорту. Причина - ремонтні роботи.
