На пункте пропуска "Солотвино" в сторону Румынии ограничение дорожного движения: продолжается ремонт моста через Тису
Киев • УНН
С 27 октября автомобильное движение между пунктами пропуска Солотвино и Сигету Мармацией будет закрыто на 33 дня из-за ремонта моста через реку Тиса. Пешеходный доступ остается в обычном режиме.
Продолжается ремонт моста через реку Тиса, который находится между пунктами пропуска Солотвино и Сигету Мармацией. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины и информацию от МИД Румынии.
Подробности
С 27 октября автомобильное движение между пунктами пропуска Солотвино и Сигету Мармацией будет закрыто для проведения ремонтных работ.
Ограничения движения связаны с продолжением работ на мосту через р. Тиса, который находится между указанными пунктами пропуска
Сроки очередного этапа ремонта моста через Тису - 33 дня. Определен также период времени: с 9:00 до 15:30. Также предупреждают, что в период ремонтных работ пешеходный доступ будет осуществляться в обычном режиме.
Напомним
Летом УНН сообщал, что с 7 июля 2025 года по 3 сентября 2025 года пункт пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией" временно приостановит оформление транспорта. Причина - ремонтные работы.
