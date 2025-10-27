$42.000.10
Эксклюзив
12:53 • 5080 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
11:47 • 10674 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
10:46 • 17772 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
08:41 • 30028 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
08:31 • 34354 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
07:54 • 34780 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
07:35 • 33082 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
07:17 • 27469 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
26 октября, 15:25 • 58983 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
26 октября, 14:28 • 54954 просмотра
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопленияVideo
На пункте пропуска "Солотвино" в сторону Румынии ограничение дорожного движения: продолжается ремонт моста через Тису

Киев • УНН

 1584 просмотра

С 27 октября автомобильное движение между пунктами пропуска Солотвино и Сигету Мармацией будет закрыто на 33 дня из-за ремонта моста через реку Тиса. Пешеходный доступ остается в обычном режиме.

На пункте пропуска "Солотвино" в сторону Румынии ограничение дорожного движения: продолжается ремонт моста через Тису

Продолжается ремонт моста через реку Тиса, который находится между пунктами пропуска Солотвино и Сигету Мармацией. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины и информацию от МИД Румынии.

Подробности

С 27 октября автомобильное движение между пунктами пропуска Солотвино и Сигету Мармацией будет закрыто для проведения ремонтных работ.

Ограничения движения связаны с продолжением работ на мосту через р. Тиса, который находится между указанными пунктами пропуска

- информирует Государственная таможенная служба Украины.

Сроки очередного этапа ремонта моста через Тису - 33 дня. Определен также период времени: с 9:00 до 15:30. Также предупреждают, что в период ремонтных работ пешеходный доступ будет осуществляться в обычном режиме.

Напомним

Летом УНН сообщал, что с 7 июля 2025 года по 3 сентября 2025 года пункт пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией" временно приостановит оформление транспорта. Причина - ремонтные работы.

Ремонтные работы на границе с Польшей: украинцев предупредили о задержках на пункте пропуска "Устилуг"24.10.25, 11:27 • 3463 просмотра

Игорь Тележников

Новости Мира
Государственная граница Украины
Государственная таможенная служба Украины
Румыния