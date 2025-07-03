На кордоні з Румунією змінює режим роботи пункт пропуску: що треба знати мандрівникам
Київ • УНН
З 7 липня 2025 року по 3 вересня 2025 року пункт пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" тимчасово призупинить оформлення транспорту з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 15:00 через реконструкцію мосту. Пішохідне сполучення працюватиме без змін.
На кордоні України та Румунії тимчасово змінює режим роботи пункт пропуску "Солотвино" - "Сігету-Мармацієй", пише УНН з посиланням на повідомлення Держприкордонслужби.
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"У пункті пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй" тимчасово призупинять оформлення транспортних засобів з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 15:00", - ідеться у повідомленні.
Пішохідне сполучення, як вказано, працює без змін.
Мандрівників просять врахувати цю інформацію при плануванні поїздок.
"З 7 липня і попередньо по 3 вересня 2025 року тут проводитимуть ремонтні роботи - реконструкцію мосту через річку Тиса", - пояснили у ДПСУ.
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