На кордоні з Румунією змінює режим роботи пункт пропуску: що треба знати мандрівникам

На кордоні України та Румунії тимчасово змінює режим роботи пункт пропуску "Солотвино" - "Сігету-Мармацієй", пише УНН з посиланням на повідомлення Держприкордонслужби.

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"У пункті пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй" тимчасово призупинять оформлення транспортних засобів з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 15:00", - ідеться у повідомленні.

Пішохідне сполучення, як вказано, працює без змін.

Мандрівників просять врахувати цю інформацію при плануванні поїздок.

"З 7 липня і попередньо по 3 вересня 2025 року тут проводитимуть ремонтні роботи - реконструкцію мосту через річку Тиса", - пояснили у ДПСУ.

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