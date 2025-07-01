З літом побільшало черг на кордоні з ЄС: назвали найзавантаженіші пункти

Черги на західному кордоні України зросли з настанням літа, при чому пік припадає на вихідні, найбільш завантажені пункти пропуску на Львівщині - "Шегині" та "Краківець", повідомили у Держприкордонслужбі у вівторок, пише УНН.

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"З початком літа пасажиропотік через пункти пропуску Львівської області зріс на 25%", - ідеться у повідомленні.

За червень держкордон тут, за повідомленням, перетнули понад 1,3 млн громадян і майже 268 тис. транспортних засобів. Виїзд з України перевищив в’їзд на 78 тис. осіб.

"Найбільше навантаження - у пунктах пропуску "Шегині" та "Краківець". Найменше - у "Нижанковичах" і "Смільниці". У вихідні пасажиропотік зростає до 16% порівняно з буднями", - сказано у повідомленні.

У "Шегинях", нагадали прикордонники, тривають масштабні ремонтні роботи, які тимчасово уповільнюють рух. Аналогічна ситуація - на польській стороні в "Медиці".

У пунктах пропуску "Шегині" та "Краківець" суттєве зростання пасажиропотоку

"У розпал літнього сезону очікується зростання пасажиропотоку до 40% на всіх напрямках Львівської області", - вказали у ДПСУ.