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С летом увеличилось количество очередей на границе с ЕС: названы самые загруженные пункты

Киев • УНН

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С началом лета пассажиропоток через пункты пропуска во Львовской области вырос на 25%. Наибольшая нагрузка приходится на выходные и пункты «Шегини» и «Краковец».

С летом увеличилось количество очередей на границе с ЕС: названы самые загруженные пункты

Очереди на западной границе Украины увеличились с наступлением лета, причем пик приходится на выходные, самые загруженные пункты пропуска во Львовской области - "Шегини" и "Краковец", сообщили в Госпогранслужбе во вторник, пишет УНН.

Детали

"С началом лета пассажиропоток через пункты пропуска Львовской области вырос на 25%", - говорится в сообщении.

За июнь государственную границу здесь, по сообщению, пересекли более 1,3 млн граждан и почти 268 тыс. транспортных средств. Выезд из Украины превысил въезд на 78 тыс. человек.

"Наибольшая нагрузка - в пунктах пропуска "Шегини" и "Краковец". Наименьшая - в "Нижанковичах" и "Смильнице". В выходные пассажиропоток возрастает до 16% по сравнению с буднями", - сказано в сообщении.

В "Шегинях", напомнили пограничники, продолжаются масштабные ремонтные работы, которые временно замедляют движение. Аналогичная ситуация - на польской стороне в "Медике".

В пунктах пропуска "Шегини" и "Краковец" существенный рост пассажиропотока21.06.25, 17:50 • 3790 просмотров

"В разгар летнего сезона ожидается рост пассажиропотока до 40% на всех направлениях Львовской области", - указали в ГПСУ.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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