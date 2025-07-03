На границе с Румынией меняет режим работы пункт пропуска: что нужно знать путешественникам

На границе Украины и Румынии временно меняет режим работы пункт пропуска "Солотвино" - "Сигету-Мармацией", пишет УНН со ссылкой на сообщение Госпогранслужбы.

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"В пункте пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией" временно приостановят оформление транспортных средств с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00", - говорится в сообщении.

Пешеходное сообщение, как указано, работает без изменений.

Путешественников просят учесть эту информацию при планировании поездок.

"С 7 июля и предварительно по 3 сентября 2025 года здесь будут проводить ремонтные работы - реконструкцию моста через реку Тиса", - пояснили в ГПСУ.

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