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На границе с Румынией меняет режим работы пункт пропуска: что нужно знать путешественникам

Киев • УНН

 • 329 просмотра

С 7 июля 2025 года по 3 сентября 2025 года пункт пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией" временно приостановит оформление транспорта с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00 из-за реконструкции моста. Пешеходное сообщение будет работать без изменений.

На границе с Румынией меняет режим работы пункт пропуска: что нужно знать путешественникам

На границе Украины и Румынии временно меняет режим работы пункт пропуска "Солотвино" - "Сигету-Мармацией", пишет УНН со ссылкой на сообщение Госпогранслужбы.

Детали

"В пункте пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией" временно приостановят оформление транспортных средств с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00", - говорится в сообщении.

Пешеходное сообщение, как указано, работает без изменений.

Путешественников просят учесть эту информацию при планировании поездок.

"С 7 июля и предварительно по 3 сентября 2025 года здесь будут проводить ремонтные работы - реконструкцию моста через реку Тиса", - пояснили в ГПСУ.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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