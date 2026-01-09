На Прикарпатті рятувальники допомогли “швидкій”, яка везла хвору дитину і застрягла у снігу

На Прикарпатті через сильний снігопад карета екстреної медичної допомоги з хворою дитиною застрягла на засніженій дорозі їдучи до лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.

Деталі

Інцидент стався вночі під час складних погодних умов, коли сніг сягав значної висоти. Карета швидкої допомоги з хворою дитиною не змогла продовжити рух засніженою дорогою. На допомогу медикам оперативно прибули рятувальники.

Ніч. Сніг - по коліно. І маленьке серце, що б’ється з надією встигнути…На Прикарпатті карета "швидкої" з хворою дитинкою застрягла на засніженій дорозі дорогою до лікарні. У такі моменти час тягнеться нескінченно, а кожна хвилина - на вагу життя. На допомогу прийшли рятувальники - йдеться у дописі.

Також у ДСНС додали: "Попри негоду, вони поруч із людьми. Разом із добровільними пожежними командами уже допомогли 38 мешканцям краю, серед них – шестеро дітей. Витягають автівки, ліквідовують наслідки ДТП, допомагають дістатися до медиків тим, кому це життєво необхідно."

Нагадаємо

Через складні погодні умови в Україні за минулу добу сталося 899 ДТП, з них 153 - з потерпілими. Обмеження для руху транспорту діють у Рівненській, Житомирській, Львівській, Волинській та Івано-Франківській областях.

9 січня на більшості території України очікується хмарна погода зі снігом. Температура повітря знизиться, на дорогах буде ожеледиця.