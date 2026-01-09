$42.990.27
09:38
Понад пів мільйона споживачів без світла через атаку рф, у кількох регіонах аварійні відключення - Міненерго
07:26
Україна скликає Радбез ООН та Раду Україна-НАТО після заяви рф про застосування "орєшніка"
07:00
Через зимову негоду обмеження для вантажівок досі у 5 областях, за добу 899 ДТП - патрульні
06:46
ПС ЗСУ підтвердили російський удар БРСД по Україні, знешкоджено 18 з 36 ракет і 226 з 242 дронів
8 січня, 17:08
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
8 січня, 14:11
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
8 січня, 13:58
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
8 січня, 13:48
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
8 січня, 13:23
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
8 січня, 12:46
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
На Прикарпатті рятувальники допомогли “швидкій”, яка везла хвору дитину і застрягла у снігу

Київ • УНН

 82 перегляди

На Прикарпатті карета швидкої допомоги з хворою дитиною застрягла на засніженій дорозі. Рятувальники ДСНС оперативно допомогли медикам.

На Прикарпатті рятувальники допомогли “швидкій”, яка везла хвору дитину і застрягла у снігу

На Прикарпатті через сильний снігопад карета екстреної медичної допомоги з хворою дитиною застрягла на засніженій дорозі їдучи до лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.

Деталі

Інцидент стався вночі під час складних погодних умов, коли сніг сягав значної висоти. Карета швидкої допомоги з хворою дитиною не змогла продовжити рух засніженою дорогою. На допомогу медикам оперативно прибули рятувальники.

Ніч. Сніг - по коліно. І маленьке серце, що б’ється з надією встигнути…На Прикарпатті карета "швидкої" з хворою дитинкою застрягла на засніженій дорозі дорогою до лікарні. У такі моменти час тягнеться нескінченно, а кожна хвилина - на вагу життя. На допомогу прийшли рятувальники

 - йдеться у дописі.

Також у ДСНС додали: "Попри негоду, вони поруч із людьми. Разом із добровільними пожежними командами уже допомогли 38 мешканцям краю, серед них – шестеро дітей. Витягають автівки, ліквідовують наслідки ДТП, допомагають дістатися до медиків тим, кому це життєво необхідно."

Нагадаємо

Через складні погодні умови в Україні за минулу добу сталося 899 ДТП, з них 153 - з потерпілими. Обмеження для руху транспорту діють у Рівненській, Житомирській, Львівській, Волинській та Івано-Франківській областях.

9 січня на більшості території України очікується хмарна погода зі снігом. Температура повітря знизиться, на дорогах буде ожеледиця.

Алла Кіосак

СуспільствоЗдоров'я
Дорожньо-транспортна пригода
Сніг в Україні
Львівська область
Рівненська область
Івано-Франківська область
Житомирська область
Волинська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна