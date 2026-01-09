На Прикарпатье спасатели помогли «скорой», которая везла больного ребенка и застряла в снегу

На Прикарпатье из-за сильного снегопада карета экстренной медицинской помощи с больным ребенком застряла на заснеженной дороге по пути в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

Инцидент произошел ночью в сложных погодных условиях, когда снег достигал значительной высоты. Карета скорой помощи с больным ребенком не смогла продолжить движение по заснеженной дороге. На помощь медикам оперативно прибыли спасатели.

Ночь. Снег - по колено. И маленькое сердце, бьющееся с надеждой успеть… На Прикарпатье карета "скорой" с больным ребенком застряла на заснеженной дороге по пути в больницу. В такие моменты время тянется бесконечно, а каждая минута - на вес жизни. На помощь пришли спасатели - говорится в сообщении.

Также в ГСЧС добавили: "Несмотря на непогоду, они рядом с людьми. Вместе с добровольными пожарными командами уже помогли 38 жителям края, среди них – шестеро детей. Вытаскивают автомобили, ликвидируют последствия ДТП, помогают добраться до медиков тем, кому это жизненно необходимо."

Напомним

Из-за сложных погодных условий в Украине за минувшие сутки произошло 899 ДТП, из них 153 - с пострадавшими. Ограничения для движения транспорта действуют в Ровенской, Житомирской, Львовской, Волынской и Ивано-Франковской областях.

9 января на большинстве территории Украины ожидается облачная погода со снегом. Температура воздуха снизится, на дорогах будет гололедица.