Сніг, хуртовини та ожеледиця: якою буде погода в Україні 9 січня

У п'ятницю, 9 січня, на більшості території України буде хмарно, сніжитиме. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

За інформацією синоптиків, складні погодні умови продовжуватиме зумовлювати активний південний циклон, в якому рухатимуться різні за властивостями повітряні маси, тому й далі наша територія розділятиметься на три частини з дуже різною погодою.

У західних областях невеликий сніг; зниження температури до 10-15° морозу. На південному сході країни вдень невеликі опади; температура від 2° морозу до 3° тепла. На решті території помірний сніг; зниження температури вдень до 4-9° морозу. На дорогах країни, крім південного сходу, ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, в Україні, крім Закарпаття, сходу та південного сходу, пориви 15-20 м/с, хуртовини - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у п'ятницю буде хмарно, сніжитиме. Температура повітря -7°...-5°.

