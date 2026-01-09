$42.720.15
8 січня, 17:08
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
8 січня, 14:11
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
8 січня, 13:58
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
8 січня, 13:48
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
8 січня, 13:23
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
8 січня, 12:46
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
8 січня, 12:09
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
8 січня, 10:13
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
8 січня, 10:10
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
Сніг, хуртовини та ожеледиця: якою буде погода в Україні 9 січня

Київ

 130 перегляди

9 січня на більшості території України очікується хмарна погода зі снігом. Температура повітря знизиться, на дорогах буде ожеледиця.

Сніг, хуртовини та ожеледиця: якою буде погода в Україні 9 січня

У п'ятницю, 9 січня, на більшості території України буде хмарно, сніжитиме. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, складні погодні умови продовжуватиме зумовлювати активний південний циклон, в якому рухатимуться різні за властивостями повітряні маси, тому й далі наша територія розділятиметься на три частини з дуже різною погодою.

У західних областях невеликий сніг; зниження температури до 10-15° морозу. На південному сході країни вдень невеликі опади; температура від 2° морозу до 3° тепла. На решті території помірний сніг; зниження температури вдень до 4-9° морозу. На дорогах країни, крім південного сходу, ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, в Україні, крім Закарпаття, сходу та південного сходу, пориви 15-20 м/с, хуртовини

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у п'ятницю буде хмарно, сніжитиме. Температура повітря -7°...-5°.

Вадим Хлюдзинський

Погода та довкілля
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Сніг в Україні
