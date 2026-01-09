Снег, метели и гололедица: какой будет погода в Украине 9 января

В пятницу, 9 января, на большей части территории Украины будет облачно, будет идти снег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, сложные погодные условия будет продолжать обуславливать активный южный циклон, в котором будут двигаться различные по свойствам воздушные массы, поэтому и дальше наша территория будет разделяться на три части с очень разной погодой.

В западных областях небольшой снег; снижение температуры до 10-15° мороза. На юго-востоке страны днем небольшие осадки; температура от 2° мороза до 3° тепла. На остальной территории умеренный снег; снижение температуры днем до 4-9° мороза. На дорогах страны, кроме юго-востока, гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме Закарпатья, востока и юго-востока, порывы 15-20 м/с, метели - говорится в сообщении.

В Киеве и области в пятницу будет облачно, будет идти снег. Температура воздуха -7°...-5°.

