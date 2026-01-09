Снег, метели и гололедица: какой будет погода в Украине 9 января

$42.720.15
49.920.12
ukenru
8 января, 17:08 • 35383 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
8 января, 14:11 • 46271 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
8 января, 13:58 • 36898 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 47017 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
8 января, 13:23 • 29723 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
8 января, 12:46 • 19510 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
8 января, 12:09 • 16139 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
8 января, 10:13 • 18895 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
8 января, 10:10 • 14773 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21 • 55758 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
6.2м/с
86%
728мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп заявил, что его власть как главнокомандующего ограничена только его собственной моралью - NYT8 января, 21:40 • 8384 просмотра
Враг массированно атакует Украину различными типами оружия: в Киеве слышны взрывы, существует угроза пуска "орешника"8 января, 21:57 • 12321 просмотра
Массированная атака на Украину: под ударом врага оказался Львов, первые подробности8 января, 22:20 • 16565 просмотра
Выход США из десятков международных организаций: появилась реакция ООН8 января, 23:01 • 9404 просмотра
Ночная атака на Киев: по меньшей мере два человека пострадали, повреждены дома в трех районах8 января, 23:26 • 17781 просмотра
публикации
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 23151 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 35384 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 27864 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 47018 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 78262 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Юлия Свириденко
Антониу Гутерриш
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Кривой Рог
Венесуэла
Львов
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 40975 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 44621 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 67725 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 86664 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 127947 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фокс Ньюс
The New York Times
9К720 Искандер

Снег, метели и гололедица: какой будет погода в Украине 9 января

Киев • УНН

 • 1516 просмотра

9 января на большей части территории Украины ожидается облачная погода со снегом. Температура воздуха снизится, на дорогах будет гололедица.

Снег, метели и гололедица: какой будет погода в Украине 9 января

В пятницу, 9 января, на большей части территории Украины будет облачно, будет идти снег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, сложные погодные условия будет продолжать обуславливать активный южный циклон, в котором будут двигаться различные по свойствам воздушные массы, поэтому и дальше наша территория будет разделяться на три части с очень разной погодой.

В западных областях небольшой снег; снижение температуры до 10-15° мороза. На юго-востоке страны днем небольшие осадки; температура от 2° мороза до 3° тепла. На остальной территории умеренный снег; снижение температуры днем до 4-9° мороза. На дорогах страны, кроме юго-востока, гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме Закарпатья, востока и юго-востока, порывы 15-20 м/с, метели

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в пятницу будет облачно, будет идти снег. Температура воздуха -7°...-5°.

Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти05.01.26, 16:05 • 192044 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Укргидрометцентр
Снег в Украине
Украина