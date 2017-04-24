На поруки. Огляд подій за 18-23 квітня

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Головним героєм тижня став колишній народний депутат Микола Мартиненко, якого встигли затримати, запідозріти у створенні злочинної організації, а трохи згодом відпустили на поруки.

Але все по черзі.

Миколу Мартиненка затримали ввечері 20 квітня у справі про розтрату на українському держпідприємстві під час постачання уранового концентрату з Казахстану.  За даними слідства, з 2013 по 2016 рік злочинною організацією було вчинено розтрату коштів ДП СхідГЗК у розмірі 17,28 мільйонів доларів. До складу вищезазначеної злочинної організації увійшли керівники компаній та різні високопосадовці, зокрема, і Мартиненко. Власне у створенні цієї злочинної організації Мартиненка і звинуватили. Також йому пред’явили підозру у зловживанні службовим становищем та привласненні й розтраті державного майна. 

Сам Мартиненко заявив, що всі звинувачення проти нього є сфальсифікованим за вказівкою директора НАБУ Артема Ситника.

"Ця справа є політичною і не підкріплена ніякими доказами. Я ще у 2015 році добровільно відмовився від депутатського мандату, щоб НАБУ перевірило фейкові звинувачення на мою адресу, які тиражувалися за гроші. Я нікуди не ховаюся, перебував в Україні і надам усі свідчення", — сказав політик. А після цього додав: цим гучним затриманням Артем Ситник вирішив "пропіаритися". Мовляв, так він хоче переключити увагу суспільства від власних провалів на посаді директора НАБУ і відволікти усіх від своєї політичної заангажованості.

Мартиненка підтримала і партія "Народний фронт", представники якої звинуватили НАБУ у вибірковому правосудді, фальсифікації справи та політично мотивованих діях. У "Народному фронті" також заявили, що НАБУ сподівається отримати санкцію на утримання Миколи Мартиненка під вартою в судді Солом’янского райсуду Києва Олександра Бобровника.

НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура подали клопотання про арешт екс-нардепа на 60 діб та заставу у розмірі 300 мільйонів гривень. Микола Мартиненко трохи згодом повідомив, що таких грошей в нього немає, тому заставу не платитиме

Вже наступного дня відбулося судове засідання. Спочатку суд відмовив захисту Мартиненка у відводі слідчого судді, а потім відмовив і в проханні "негайного звільнення" колишнього депутата з-під варти. Після цього суд переніс розгляд справи на наступний день. 

У суботу, 22 квітня, судове засідання продовжилося. Під час суду Мартиненко заявив, що з країни тікати не збирається та політичного притулку в інших країнах не проситиме. Після цього суд вирішив відпустити Мартиненка на поруки: за колишнього нардепа особисто поручилися 15 чинних народних депутатів, а також четверо чинних міністрів. Зокрема, Мартиненко вийшов на поруки міністра молоді та спорту Ігоря Жданова та заступника голови ЦВК Андрія Магери.

Щоправда, випустивши Мартиненка з-під варти, суддя зобов'язав його утриматись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними по справі. Також його попросили здати всі паспорти – в тому числі й український. Представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури тим часом заявили, що оскарживатимуть цей запобіжний захід. Тож не перемикайтеся, друзі. Далі буде.

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