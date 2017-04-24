На поруки. Обзор событий за 18-23 апреля

Но все по порядку.

Николая Мартыненко задержали вечером 20 апреля по делу о растрате на украинском госпредприятии во время поставки уранового концентрата из Казахстана. По данным следствия, с 2013 по 2016 преступной организацией было совершено растрату средств ГП ВостГОК в размере 17,28 млн долларов. В состав вышеупомянутой преступной организации вошли руководители компаний и различные чиновники, в том числе и Мартыненко. Собственно в создании этой преступной организации Мартыненко и обвинили. Также ему предъявили подозрение в злоупотреблении служебным положением и присвоении и растрате государственного имущества.

Сам Мартыненко заявил, что все обвинения против него является сфальсифицированным по указанию директора НАБУ Артема Сытника.

"Это дело является политическим и не подкреплено никакими доказательствами. Я еще в 2015 году добровольно отказался от депутатского мандата, чтобы НАБУ проверило фейковые обвинения в мой адрес, тиражируемые за деньги. Я никуда не прячусь, находился в Украине и предоставлю все показания", - сказал политик. А после этого добавил: этим громким задержанием Артем Сытник решил "попиариться". Мол, так он хочет переключить внимание общества от собственных провалов в должности директора НАБУ и отвлечь всех от своей политической ангажированности.

Мартыненко поддержала и партия "Народный фронт", представители которой обвинили НАБУ в избирательном правосудии, фальсификации дела и политически мотивированных действиях. В "Народном фронте" также заявили, что НАБУ надеется получить санкцию на содержание Николая Мартыненко под стражей в судьи Соломенского райсуда Киева Александра Бобровника.

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура подали ходатайство об аресте экс-нардепа на 60 суток и залог в размере 300 млн гривен. Николай Мартыненко чуть позже сообщил, что таких денег у него нет, поэтому залог не будет платить.

Уже на следующий день состоялось заседание. Сначала суд отказал защите Мартыненко в отводе следователя судьи, а затем отказал и в просьбе "немедленного освобождения" бывшего депутата из-под стражи. После этого суд перенес рассмотрение дела на следующий день.

В субботу, 22 апреля, судебное заседание продолжилось. Во время суда Мартыненко заявил, что из страны бежать не собирается и политического убежища в других странах не просит. После этого суд решил отпустить Мартыненко на поруки: за бывшего нардепа лично поручились 15 действующих народных депутатов, а также четверо действующих министров. В частности, Мартыненко вышел на поруки министра молодежи и спорта Игоря Жданова и заместителя председателя ЦИК Андрея Магеры.

Правда, выпустив Мартыненко из-под стражи, судья обязал его воздержаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми по делу. Также его попросили сдать все паспорта - в том числе и украинский. Представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры тем временем заявили, что опротестуют эту меру. Поэтому не переключайтесь, друзья. Продолжение следует.