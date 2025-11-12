На Полтавщині викрили нелегальний бізнес на вейпах: прибуток сягав мільйонів

$42.010.06
48.610.07
ukenru
12 листопада, 15:53 • 20726 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 50546 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 47090 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 50411 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 48243 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 44216 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 60143 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62886 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82372 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132043 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру12 листопада, 15:34 • 16938 перегляди
Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"12 листопада, 15:49 • 13273 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 23423 перегляди
ЄС може завтра перерахувати Україні транш на 6 млрд євро12 листопада, 17:36 • 7486 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13576 перегляди
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 51059 перегляди
МОН проведе вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж пів року12 листопада, 11:10 • 69863 перегляди
Планування бюджету на різдвяні святаPhoto12 листопада, 11:09 • 46036 перегляди
Фініки: користь і шкодаPhoto12 листопада, 08:20 • 65180 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132045 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13586 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 23432 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 22598 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 61841 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 62054 перегляди
На Полтавщині викрили нелегальний бізнес на вейпах: прибуток сягав мільйонів

Київ • УНН

 • 2790 перегляди

На Полтавщині викрито трьох чоловіків, які налагодили нелегальне виробництво рідин для електронних сигарет. Щокварталу прибуток від незаконної торгівлі сягав мільйонів гривень.

На Полтавщині викрили нелегальний бізнес на вейпах: прибуток сягав мільйонів

У Полтавській області викрили трьох чоловіків, які налагодили нелегальне виробництво рідин для електронних сигарет. Щокварталу прибуток від незаконної торгівлі сягав мільйонів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Бюро економічної безпеки.

Деталі

За даними слідства, зловмисники виготовляли продукцію без будь-яких дозволів і продавали її по всій Україні. Замовлення приймали через Telegram-канал і сайт. Відправляли все поштою.

Орієнтовно щоквартальний товарообіг нелегальної торгівлі становив понад 2 млн грн.

Під час обшуків правоохоронці знайшли та вилучили обладнання та сировину для виробництва, готові рідини для електронних сигарет, на які вже накладено арешт. Орієнтовна вартість вилученого – понад 1 млн грн.

Трьом чоловікам оголосили підозру у виготовленні та збуті підакцизних товарів.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо

Раніше столичні правоохоронці припинили діяльність незаконного злочинного угрупування, яке розповсюджувало електронні цигарки з вмістом канабіноїдів. Під час обшуків в фігурантів вилучили понад 500 електронних цигарок з наркотичними засобами, автомат, пістолет кулемет, два пістолети, три гранати, понад 600 набоїв різних калібрів, мобільні телефони, планшети, гроші, документи з ознаками підробки. Вартість вилученого товару на "чорному" ринку сягає 1,5 млн гривень.

Лілія Подоляк

Кримінал та НП
Обшук
Соціальна мережа
Бюро економічної безпеки України
Україна