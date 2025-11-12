На Полтавщині викрили нелегальний бізнес на вейпах: прибуток сягав мільйонів
Київ • УНН
На Полтавщині викрито трьох чоловіків, які налагодили нелегальне виробництво рідин для електронних сигарет. Щокварталу прибуток від незаконної торгівлі сягав мільйонів гривень.
У Полтавській області викрили трьох чоловіків, які налагодили нелегальне виробництво рідин для електронних сигарет. Щокварталу прибуток від незаконної торгівлі сягав мільйонів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Бюро економічної безпеки.
Деталі
За даними слідства, зловмисники виготовляли продукцію без будь-яких дозволів і продавали її по всій Україні. Замовлення приймали через Telegram-канал і сайт. Відправляли все поштою.
Орієнтовно щоквартальний товарообіг нелегальної торгівлі становив понад 2 млн грн.
Під час обшуків правоохоронці знайшли та вилучили обладнання та сировину для виробництва, готові рідини для електронних сигарет, на які вже накладено арешт. Орієнтовна вартість вилученого – понад 1 млн грн.
Трьом чоловікам оголосили підозру у виготовленні та збуті підакцизних товарів.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо
Раніше столичні правоохоронці припинили діяльність незаконного злочинного угрупування, яке розповсюджувало електронні цигарки з вмістом канабіноїдів. Під час обшуків в фігурантів вилучили понад 500 електронних цигарок з наркотичними засобами, автомат, пістолет кулемет, два пістолети, три гранати, понад 600 набоїв різних калібрів, мобільні телефони, планшети, гроші, документи з ознаками підробки. Вартість вилученого товару на "чорному" ринку сягає 1,5 млн гривень.