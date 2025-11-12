На Полтавщине разоблачили нелегальный бизнес на вейпах: прибыль достигала миллионов

$42.010.06
48.610.07
ukenru
15:53 • 8406 просмотра
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
15:00 • 15721 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
14:21 • 18681 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
13:55 • 22624 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Эксклюзив
13:38 • 22729 просмотра
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
12:03 • 24405 просмотра
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
Эксклюзив
12 ноября, 07:33 • 41004 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19 • 62175 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57 • 81284 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 127460 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Финики: польза и вредPhoto12 ноября, 08:20 • 57908 просмотра
рф снова атаковала энергетику, графики отключений действуют круглосуточно - Минэнерго12 ноября, 08:32 • 19847 просмотра
Суд в Киеве избирает меру пресечения Дмитрию Басову - фигуранту "пленок Миндича"12 ноября, 09:15 • 31933 просмотра
Планирование бюджета на рождественские праздникиPhoto12 ноября, 11:09 • 27613 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода12 ноября, 11:10 • 38622 просмотра
публикации
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto14:08 • 18510 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода12 ноября, 11:10 • 38898 просмотра
Планирование бюджета на рождественские праздникиPhoto12 ноября, 11:09 • 27888 просмотра
Финики: польза и вредPhoto12 ноября, 08:20 • 58160 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 127469 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Тимур Миндич
Светлана Гринчук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Польша
Канада
Реклама
УНН Lite
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма16:40 • 1580 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 16227 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 57210 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 57881 просмотра
Тимоти Шаламе якобы расстался с Кайли ДженнерPhoto11 ноября, 20:35 • 33686 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Нью-Йорк Таймс

На Полтавщине разоблачили нелегальный бизнес на вейпах: прибыль достигала миллионов

Киев • УНН

 • 1240 просмотра

На Полтавщине разоблачены трое мужчин, наладивших нелегальное производство жидкостей для электронных сигарет. Ежеквартально прибыль от незаконной торговли достигала миллионов гривен.

На Полтавщине разоблачили нелегальный бизнес на вейпах: прибыль достигала миллионов

В Полтавской области разоблачили троих мужчин, наладивших нелегальное производство жидкостей для электронных сигарет. Ежеквартально прибыль от незаконной торговли достигала миллионов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Детали

По данным следствия, злоумышленники производили продукцию без каких-либо разрешений и продавали ее по всей Украине. Заказы принимали через Telegram-канал и сайт. Отправляли все по почте.

Ориентировочно ежеквартальный товарооборот нелегальной торговли составлял более 2 млн грн.

Во время обысков правоохранители нашли и изъяли оборудование и сырье для производства, готовые жидкости для электронных сигарет, на которые уже наложен арест. Ориентировочная стоимость изъятого – более 1 млн грн.

Троим мужчинам объявили подозрение в изготовлении и сбыте подакцизных товаров.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним

Ранее столичные правоохранители прекратили деятельность незаконной преступной группировки, которая распространяла электронные сигареты с содержанием каннабиноидов. Во время обысков у фигурантов изъяли более 500 электронных сигарет с наркотическими средствами, автомат, пистолет-пулемет, два пистолета, три гранаты, более 600 патронов различных калибров, мобильные телефоны, планшеты, деньги, документы с признаками подделки. Стоимость изъятого товара на "черном" рынке достигает 1,5 млн гривен.

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
Обыск
Социальная сеть
Бюро экономической безопасности Украины
Украина