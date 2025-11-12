На Полтавщине разоблачили нелегальный бизнес на вейпах: прибыль достигала миллионов
Киев • УНН
В Полтавской области разоблачили троих мужчин, наладивших нелегальное производство жидкостей для электронных сигарет. Ежеквартально прибыль от незаконной торговли достигала миллионов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Бюро экономической безопасности.
Детали
По данным следствия, злоумышленники производили продукцию без каких-либо разрешений и продавали ее по всей Украине. Заказы принимали через Telegram-канал и сайт. Отправляли все по почте.
Ориентировочно ежеквартальный товарооборот нелегальной торговли составлял более 2 млн грн.
Во время обысков правоохранители нашли и изъяли оборудование и сырье для производства, готовые жидкости для электронных сигарет, на которые уже наложен арест. Ориентировочная стоимость изъятого – более 1 млн грн.
Троим мужчинам объявили подозрение в изготовлении и сбыте подакцизных товаров.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним
Ранее столичные правоохранители прекратили деятельность незаконной преступной группировки, которая распространяла электронные сигареты с содержанием каннабиноидов. Во время обысков у фигурантов изъяли более 500 электронных сигарет с наркотическими средствами, автомат, пистолет-пулемет, два пистолета, три гранаты, более 600 патронов различных калибров, мобильные телефоны, планшеты, деньги, документы с признаками подделки. Стоимость изъятого товара на "черном" рынке достигает 1,5 млн гривен.