У Києві ліквідували групу, яка продавала електронні сигарети з канабісом і незаконно зберігала зброю
Київ • УНН
У Києві затримали трьох осіб, які з початку року продавали електронні сигарети з канабіноїдами. Під час обшуків вилучено товарів на 1,5 млн грн та зброю.
Столичні правоохоронці припинили діяльність незаконного злочинного угрупування, яке розповсюджувало електронні цигарки з вмістом канабіноїдів. Про це повідомляє преслужба ГУНП України в Києві, передає УНН.
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Зловмисники займались незаконною діяльністю на території столиці з початку року. Також вони організували склад, де зберігали не лише заборонені речовини, а й зброю та боєприпаси.
До розповсюдження наркотичних засобів були причетні троє місцевих мешканців віком від 33 до 39 років. Один з них утримував склад, де зберігав цигарки і зброю, а двоє інших перепродавали заборонені речовини дрібними партіями.
Під час обшуків в фігурантів вилучили понад 500 електронних цигарок з наркотичними засобами, автомат, пістолет кулемет, два пістолети, три гранати, понад 600 набоїв різних калібрів, мобільні телефони, планшети, гроші, документи з ознаками підробки.
Вартість вилученого товару на "чорному" ринку сягає 1,5 млн гривень. Трьом фігурантам повідомили про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 та ч. 3 ст. 307 (незаконне зберігання та збут
наркотиків у великих та особливо великих розмірах);
- ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю,
бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Затриманим загрожує до 12-ти років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Нагадаємо
У Києві правоохоронці викрили групу квартирних аферистів. Вони використовували фіктивні документи та підставних осіб. За даними слідства, зловмисники незаконно заволоділи щонайменше чотирма квартирами та намагалися заволодіти ще двома.