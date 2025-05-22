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Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР
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У Києві ліквідували групу, яка продавала електронні сигарети з канабісом і незаконно зберігала зброю

Київ • УНН

 • 1064 перегляди

У Києві затримали трьох осіб, які з початку року продавали електронні сигарети з канабіноїдами. Під час обшуків вилучено товарів на 1,5 млн грн та зброю.

У Києві ліквідували групу, яка продавала електронні сигарети з канабісом і незаконно зберігала зброю

Столичні правоохоронці припинили діяльність незаконного злочинного угрупування, яке розповсюджувало електронні цигарки з вмістом канабіноїдів. Про це повідомляє преслужба ГУНП України в Києві, передає УНН.

Деталі

Зловмисники займались незаконною діяльністю на території столиці з початку року. Також вони організували склад, де зберігали не лише заборонені речовини, а й зброю та боєприпаси.

До розповсюдження наркотичних засобів були причетні троє місцевих мешканців віком від 33 до 39 років. Один з них утримував склад, де зберігав цигарки і зброю, а двоє інших перепродавали заборонені речовини дрібними партіями.

Під час обшуків в фігурантів вилучили понад 500 електронних цигарок з наркотичними засобами, автомат, пістолет кулемет, два пістолети, три гранати, понад 600 набоїв різних калібрів, мобільні телефони, планшети, гроші, документи з ознаками підробки.

Вартість вилученого товару на "чорному" ринку сягає 1,5 млн гривень. Трьом фігурантам повідомили про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 та ч. 3 ст. 307 (незаконне зберігання та збут наркотиків у великих та особливо великих розмірах);
    • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

      Затриманим загрожує до 12-ти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

      Нагадаємо

      У Києві правоохоронці викрили групу квартирних аферистів. Вони використовували фіктивні документи та підставних осіб. За даними слідства, зловмисники незаконно заволоділи щонайменше чотирма квартирами та намагалися заволодіти ще двома.

      Євген Устименко

      Євген Устименко

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