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В Киеве ликвидировали группу, которая продавала электронные сигареты с каннабисом и незаконно хранила оружие

Киев • УНН

 • 834 просмотра

В Киеве задержали трех человек, которые с начала года продавали электронные сигареты с каннабиноидами. Во время обысков изъято товаров на 1,5 млн грн и оружие.

В Киеве ликвидировали группу, которая продавала электронные сигареты с каннабисом и незаконно хранила оружие

Столичные правоохранители прекратили деятельность незаконной преступной группировки, распространявшей электронные сигареты с содержанием каннабиноидов. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Украины в Киеве, передает УНН.

Детали

Злоумышленники занимались незаконной деятельностью на территории столицы с начала года. Также они организовали склад, где хранили не только запрещенные вещества, но и оружие и боеприпасы.

К распространению наркотических средств были причастны трое местных жителей в возрасте от 33 до 39 лет. Один из них содержал склад, где хранил сигареты и оружие, а двое других перепродавали запрещенные вещества мелкими партиями.

Во время обысков у фигурантов изъяли более 500 электронных сигарет с наркотическими средствами, автомат, пистолет-пулемет, два пистолета, три гранаты, более 600 патронов различных калибров, мобильные телефоны, планшеты, деньги, документы с признаками подделки.

Стоимость изъятого товара на "черном" рынке достигает 1,5 млн гривен. Трем фигурантам сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 и ч. 3 ст. 307 (незаконное хранение и сбыт наркотиков в крупных и особо крупных размерах);
    • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

      Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

      Напомним

      В Киеве правоохранители разоблачили группу квартирных аферистов. Они использовали фиктивные документы и подставных лиц. По данным следствия, злоумышленники незаконно завладели не менее чем четырьмя квартирами и пытались завладеть еще двумя.

      Евгений Устименко

      Евгений Устименко

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