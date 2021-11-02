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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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На польсько-білоруському кордоні виявлено тіло 10 мігранта: цього разу це громадянин Іраку

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Ще одного мертвого мігранта виявлено на польсько-білоруському кордоні. Ним виявився громадянин Іраку, який став уже десятим за рахунком мігрантом, який загинув у прикордонній зоні за період із літа нинішнього року, повідомило у понеділок, 1 листопада, інформаційне агентство AFP, передає УНН

На польсько-білоруському кордоні виявлено тіло 10 мігранта: цього разу це громадянин Іраку

Деталі

У заяві білоруських прикордонників йдеться про те, що чоловік помер на території Польщі в п’ятницю, 29 жовтня, попередньо перейшовши кордон з території Білорусі. За їхніми твердженнями, польські прикордонники змусили інших мігрантів перенести тіло громадянина Іраку назад на білоруську сторону кордону.

Офіційний представник польської прикордонної служби відкинув цю версію. “Якби такий інцидент стався на польській стороні, польська прикордонна служба повідомила б це”, — заявив він газеті Gazeta Wyborcza. На запит, з яким раніше звернулося інформагентство AFP, польська прикордонна служба не відповіла.

Мінськ звинувачують у створенні умов для нелегальної міграції

На польському боці кордону вже кілька тижнів діє режим надзвичайної ситуації (НС). Варшава звинувачує білоруського правителя Олександра Лукашенка у навмисному незаконному переправленні мігрантів до ЄС з метою політичного тиску.

В останні місяці тисячі мігрантів з Африки та Близького Сходу прибули до країн ЄС — Польщі, Латвії та Литви — через Білорусь. ЄС звинувачує білоруського правителя Олександра Лукашенка у забезпеченні умов для нелегальної міграції як відповідь на санкції Брюсселя щодо Мінська, запроваджені після минулорічних президентських виборів у Білорусі, які супроводжувалися звинуваченнями у масових фальсифікаціях та подальшим жорстоким придушенням акцій протесту силами безпеки.

Для мігрантів ситуація стає катастрофічною

Для мігрантів, які застрягли в районі польсько-білоруського кордону, ситуація є катастрофічною — зокрема, через холоди. Багато біженців стверджують, що білоруські силовики змушують їх перетинати кордон із Польщею. А польські прикордонники відправляють біженців назад до Білорусі, іноді — із застосуванням сили.

У п’ятницю, 29 жовтня, польський парламент дав зелене світло на будівництво укріпленої загороди на кордоні з Білоруссю. Бар’єр має протягнутися більш ніж на 100 кілометрів вздовж східного зовнішнього кордону ЄС. В останні тижні Варшава вже розмістила тисячі солдатів на кордоні, звела паркан із колючого дроту, оголосила у прикордонній зоні режим НС та легалізувала повернення назад мігрантів, виявлених на кордоні.

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