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На польско-белорусской границе обнаружено тело 10 мигранта: на этот раз это гражданин Ирака

Киев • УНН

 • 16035 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Еще один мертвый мигрант обнаружен на польско-белорусской границе. Им оказался гражданин Ирака, который стал уже десятым по счету мигрантом, который погиб в пограничной зоне за период с лета нынешнего года, сообщило в понедельник, 1 ноября, информационное агентство AFP, передает УНН.

На польско-белорусской границе обнаружено тело 10 мигранта: на этот раз это гражданин Ирака

Детали

В заявлении белорусских пограничников говорится о том, что мужчина умер на территории Польши в пятницу, 29 октября, предварительно перейдя границу с территории Беларуси. По их утверждениям, польские пограничники заставили других мигрантов перенести тело гражданина Ирака обратно на белорусскую сторону границы.

Официальный представитель польской пограничной службы отверг эту версию. “Если бы такой инцидент произошел на польской стороне, польская пограничная служба сообщила бы это”, — заявил он газете Gazeta Wyborcza. На запрос, с которым ранее обратилось информагентство AFP, польская пограничная служба не ответила.

Минск обвиняют в создании условий для нелегальной миграции

На польской стороне границы уже несколько недель действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Варшава обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в умышленном незаконном переправке мигрантов в ЕС с целью политического давления.

В последние месяцы тысячи мигрантов из Африки и Ближнего Востока прибыли в страны ЕС — Польшу, Латвию и Литву — через Беларусь. ЕС обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в обеспечении условий для нелегальной миграции как ответ на санкции Брюсселя в отношении Минска, введенные после прошлогодних президентских выборов в Беларуси, которые сопровождались обвинениями в массовых фальсификациях и последующим жестоким подавлением акций протеста силами безопасности.

Для мигрантов ситуация становится катастрофической

Для мигрантов, которые застряли в районе польско-белорусской границы, ситуация катастрофическая — в частности, из-за холода. Многие беженцы утверждают, что белорусские силовики заставляют их пересекать границу с Польшей. А польские пограничники отправляют беженцев обратно в Беларусь, иногда — с применением силы.

В пятницу, 29 октября, польский парламент дал зеленый свет на строительство укрепленной загона на границе с Беларусью. Барьер должен протянуться более чем на 100 километров вдоль восточной внешней границы ЕС. В последние недели Варшава уже разместила тысячи солдат на границе, возвела забор из колючей проволоки, объявила в пограничной зоне режим ЧС и легализовала возврата назад мигрантов, выявленных на границе.

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